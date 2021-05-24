Создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска

Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича 23 мая задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета.
Самолёт, пролетавший над Беларусью, совершил экстренную посадку из-за сообщения о минировании борта. Среди его пассажиров был Протасевич. Для принуждения к посадке в воздух поднимали истребитель.
Перед вылетом из Афин бывший главред NEXTA упоминал, что заметил за собой слежку.
Роман отметил, что в аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный мужчина, который также пытался снять на камеру документы Протасевича, после развернулся и ушёл.
Уточним, что Telegram-канал продолжает работать в прежнем режиме.
- Это наша миссия и долг — нести правду и бороться со злом, творящим в нашей стране абсолютный террор, — говорится в сообщении.
Девушку главреда также задержали в Минске.
Напомним, Роман Протасевич создал Telegram-канал «NEXTA». Издание освещало протесты в 2020 в Белоруссии. В прошлом году его признали экстремистским.