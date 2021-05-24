Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления
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Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления

9:49:465/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Профессиональный праздник отмечают всеработники отделов кадров 24 мая.

День кадровика

Решают все вопросы — кадры!
Известно всем, что это правда,
И всяк хороший кадровик
Бесценен, скажем напрямик.

Мы в кадры с трепетной душой
Заглянем в этот день с тобою,
И пожелаем на века
Удачи в день кадровика!

День кадровика

Пусть к новомодному словечку
HR — наш разум не привык,
Тебя по-старому поздравим,
Наш друг прекрасный — кадровик!

Ведь правда в том, что как тебя
Не назовут еще в природе,
Ты все равно оплот, земля,
Опора кадров — на работе!

День кадровика

Сегодня день кадровика,
Работа ваша нелегка:
Документы оформить, кадры принять
Не так уж и просто, нужно многое знать.

Пусть работа в радость будет,
Пусть начальство ценит, любит,
Чаще премию дает,
И путевки на курорт!

День кадровика

Кто встречает на работе,
Документы принимает?
Кадровик всегда в почете —
Классно дело свое знает.

Эти труженики тыла
Знают всех наперечет.
Им за это от начальства
Уваженье и почет.

От души желаем счастья
Всем работникам отдела.
Обойдут пусть вас ненастья,
И здоровым будет тело.

День кадровика

Источник: pozdravok.ru

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