Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления

Решают все вопросы — кадры!
Известно всем, что это правда,
И всяк хороший кадровик
Бесценен, скажем напрямик.
Мы в кадры с трепетной душой
Заглянем в этот день с тобою,
И пожелаем на века
Удачи в день кадровика!
Пусть к новомодному словечку
HR — наш разум не привык,
Тебя по-старому поздравим,
Наш друг прекрасный — кадровик!
Ведь правда в том, что как тебя
Не назовут еще в природе,
Ты все равно оплот, земля,
Опора кадров — на работе!
Сегодня день кадровика,
Работа ваша нелегка:
Документы оформить, кадры принять
Не так уж и просто, нужно многое знать.
Пусть работа в радость будет,
Пусть начальство ценит, любит,
Чаще премию дает,
И путевки на курорт!
Кто встречает на работе,
Документы принимает?
Кадровик всегда в почете —
Классно дело свое знает.
Эти труженики тыла
Знают всех наперечет.
Им за это от начальства
Уваженье и почет.
От души желаем счастья
Всем работникам отдела.
Обойдут пусть вас ненастья,
И здоровым будет тело.
Источник: pozdravok.ru