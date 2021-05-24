Что такое Троица? Традиции и обряды на 20 июня 2021 года

20 июня все православные будут отмечать один из крупнейших праздников в церковном календаре. Это Пятидесятница, в народе именуемая по простому - Троица.
В Вознесение в храмах вспоминаются события последнего дня земной жизни Иисуса Христа, когда перед тем как вознестись на небо, Иисус пообещал свои апостолам, что в дальнейшем их проповедовании им поможет Святой Дух, который вскоре опустится на землю. Это случилось спустя 10 дней, то есть на 50-ый день после Воскресения Иисуса Христа.
Людям с этого дня открылось понимание, что Бог , это не только Отец и его Сын, но еще и Дух Святой.
Традиции празднования
На Троицу во всех христианских храмах проходят очень красивые торжественные службы. Помещения храмов очень красиво украшаются к празднику живыми цветами и зеленью. Чаще всего берутся для украшения веточки березы. Священники одеваются в праздничные зеленые одеяния.
Впервые со времен Великого поста возобновляется коленопреклонная молитва, в которой прихожане просят милости Божией и его благословления.
Дома также украшаются к празднику аналогично - цветами и зеленью. Часто при подготовке к празднику люди дома наводят генеральные уборки, обновляют интерьер, освежают побелку.
Накануне Троицы всегда отмечается большой родительский день - Вселенская Троицкая родительская суббота. Поэтому за день до праздника поминают родных в храмах и посещают кладбища, где также могилы разрешено украшать зеленью и приносить цветы.
Перед Троицей принято заканчивать все крупные дела и тяжелые работы, чтобы достойно и с благочестием встретить праздник.
Считалось, что этот день отлично подходит для сватовства. Венчаться в этот день нельзя, но делать предложение руки и сердца очень благоприятно - такие пары вместе живут долго и счастливо.
Запреты на Троицу
В этот большой церковный праздник священники призывают больше времени уделить радости праздника, чтению молитв и посещению храма, поэтому тяжелые работы откладываются на другой день. Но при этом оговаривается, что если есть срочная работа, которую необходимо выполнить, то можно работать. Главное, чтобы эта работа вас не изматывала и не отвлекала от светлых мыслей о празднике.
Поскольку рукоделие и шитье не являются срочной и необходимой работой, они в этот день запрещены.
Нельзя грустить и обижаться, совершать плохие поступки.
Обряды и приметы на Троицу
Если утром умыться росой, то это поможет надолго сохранить молодость и красоту.
Парни целовали своих любимых на Троицу под красивыми зелеными березами - считалось что после этого девушка обязательно станет ему женой.
Если сватовство прошло в этот большой праздник. а свадьбу сыграть на Покров, такой брак будет очень удачливым и счастливым.
Если шел дождик, то старались обязательно выйти под него - он нес удачу и добро.
Увидеть радугу сегодня- к здоровью и финансовому достатку.