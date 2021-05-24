Волнующие открытки с окончанием школы на 25 мая: поздравления на Последний звонок
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Волнующие открытки с окончанием школы на 25 мая: поздравления на Последний звонок

8:43:505/24/2021Фото: otkritki2.ru
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Традиционный последний звонок прозвенит 25 мая.

Последний звонок

Выпускники, примите поздравленье
В честь этого последнего звонка!
Вас институт ждет, приключенья,
А может быть работа и семья.

В любых делах желаю вам удачи,
Пускай у вас всё сложится легко,
Пускай решатся все задачи,
Пускай у вас всё будет хорошо.

Последний звонок

Беззаботные школьные дни
За спиною у вас остаются,
Вольной птицей промчались они
И уже никогда не вернутся.

Вам желаю на новом пути
Только верных дорог и свершений,
Не сбиваясь по жизни идти,
Не теряя своих отношений.

Последний звонок

Сегодня ваш звонок последний,
И вы уже выпускники,
Пусть будет старт красивым в жизни,
Пусть взлеты будут высоки.

Желаем в жизни вашей взрослой
Больших свершений и побед,
Хранить всегда в сердечках память,
Не забывать вам школьных лет.

Пусть все задумки воплотятся
И пусть во всем всегда везет,
Пусть каждый день вам только радость
И вдохновение несет.

Последний звонок

В тёплый, майский день весенний,
Прозвучит звонок последний.
Вас провожая в добрый путь,
Грустно нам от этого чуть-чуть.

Ведь Вы так быстро повзрослели,
У каждого уже есть свои цели.
Так пусть они свершаются легко,
Всегда Вы добивайтесь своего.

Жизнь взрослая у Вас сегодня началась,
Но вспоминайте иногда свой класс.
Не забывайте школьные Вы дни,
Удачи Вам, выпускники!

Последний звонок

Источник: otkritki2.ru, pozdravok.ru

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