Канализационные джунгли Бердска: Чей разломанный и опасно открытый люк у ТЦ "Орбита", выяснили в КБУ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Канализационные джунгли Бердска: Чей разломанный и опасно открытый люк у ТЦ "Орбита", выяснили в КБУ

11:23:255/24/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
0

В городе очень много систем коммуникаций, в свое время, остались без хозяев. И далеко не про все из них сегодня известно.

Даже если бы люк был закрыт, он все равно остается опасен из-за лопнувшей крышки

Люк с треснушей крышкой, рядом с ТЦ «Орбита», про который ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», ведет в бесхозную канализационную сеть. Это выяснили специалисты МУП «КБУ», изучив документацию по объекту. Ранее они предположили, что сеть принадлежит компании бизнесмена Виктора Голубева, однако это оказалось ошибкой.

- Получив информацию о люках, мы посмотрели по документам и выяснили, что сеть не наша. По опубликованным фотографиям предположили, что сеть ведет к территории, обслуживаемой компаниями Голубева и решили, что хозяин он. Но на деле оказалось, что коммуникации были построены вместе с ТЦ «Орбита» и предназначались для его обслуживания. Застройщик выполнил подключение к системе коммуникаций и ушел, а собственник торгового центра уже не стал брать канализацию на баланс, хотя она работает и является частью городской системы Бердска. Получилось, что сети остались бесхозными и заговорили о них только когда там случилась авария. Сейчас идет процедура передачи их КБУ, но она еще в процессе, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в МУП «КБУ».

По словам источника, сегодня в Бердске остается некоторое количество систем коммуникаций, которые также не имеют официального хозяина. Значительная их часть относится к крупным предприятиям, в свое время прошедшим реорганизацию и снявшим их со своего баланса. В силу этого, к слову, на сегодняшний день они весьма изношены и требуют ремонта, что, в свою очередь, требует больших затрат на ремонт и обслуживание. Все это усугубляется отсутствием информации.

- Порой где-то случается авария, выезжают специалисты, и выясняется что объект бесхозный. Мы и сами до конца не знаем, сколько всего у нас под землей. Даже если предположить, что КБУ знает про большую часть коммуникаций, всегда остается процент, про который мы не знаем. И пока эта проблема не обозначит себя сама, сеть так и останется ничейной, - подчеркнул собеседник издания.

Почему треснул люк

Еще одной проблемой, помимо того что бесхозный люк оказался открыт, стало и его состояние. На фотографии видно, что крышка расколота надвое, причем сделана явно не из металла, как привычные канализационные люки. Проще говоря, даже если бы она была закрыта, в таком состоянии люк все еще оставался опасным для пешеходов.

К слову, в КБУ заявили, что такие люки не используют, и потому, увидев фото, сразу предположили, что сеть принадлежит кому-то из частных застройщиков. Однако опасения граждан тоже развеяли — при правильном использовании люк из композиционных материалов не менее надежен, чем привычный чугун. Просто в условиях отсутствия хозяина сложно соблюдать все нюансы эксплуатации.

- Крышки из композиционных материалов используют, прежде всего, как антивандальное средство, чтобы их не воровали и не сдавали во вторчермет. Они прочные и долговечные. Но если вес человека они выдержат без проблем, то вес автомобиля уже нет. Поэтому их запрещено использовать в люках, расположенных на проезжей части. Только на тротуарах или на газонах. Но в реалиях нашей плотной застройки иногда водители выезжают с дороги и попадают колесами на эти люки, отчего они лопаются. Судя по фотографии конкретно этого люка — по нему точно проехалась машина, - подчеркнули в КБУ.

Между тем, по сообщениям читателей «Курьер. Среда. Бердск» в городе есть и другие места с открытыми люками. Одно из таких мест — тротуар на улице Лунной, возле школы № 11. Впрочем, сотрудники школы в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» информацию об открытых люках не подтвердили. В МУП «КБУ» жителям города посоветовали сообщать обо всех случаях открытых люков в диспетчерскую предприятия. Ведь своевременная реакция может спасти от возможной трагедии.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коммуникациилюкоткрытКБУканализации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где еще в Бердске открыты люки?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах
    12:08:00 5/24/2021
    В Новосибирске единороссы задумались об электросамокатах
    В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
    12:00:20 5/24/2021
    В Кузбассе школьницы толпой избили бездомного и разбили об его голову бутылку
    БердскКоронавирус в Бердске: Оперштаб обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая 2021
    11:53:41 5/24/2021
    Коронавирус в Бердске: Оперштаб обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая 2021
    БердскНовосибирская птицефабрика приглашает на работу
    11:31:26 5/24/2021
    Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
    Можно ли работать на огороде 24 мая в Мокея Мокрого и какой секрет хранят незабудки?
    11:20:04 5/24/2021
    Можно ли работать на огороде 24 мая в Мокея Мокрого и какой секрет хранят незабудки?
    Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»
    11:12:25 5/24/2021
    Главреда Baza Никиту Могутина задержали и увезли в ОВД «Китай-город»
    Гороскоп на 25 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:51 5/24/2021
    Гороскоп на 25 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Беременная Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина
    10:19:43 5/24/2021
    Беременная Алеся Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина
    Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления
    9:49:46 5/24/2021
    Красивейшие открытки с Днем кадровика от дизайнера на 24 мая и короткие поздравления
    С Днем Кирилла и Мефодия 24 мая: уникальные открытки от дизайнера и славные поздравления
    9:47:28 5/24/2021
    С Днем Кирилла и Мефодия 24 мая: уникальные открытки от дизайнера и славные поздравления