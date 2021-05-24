Канализационные джунгли Бердска: Чей разломанный и опасно открытый люк у ТЦ "Орбита", выяснили в КБУ

Люк с треснушей крышкой, рядом с ТЦ «Орбита», про который ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», ведет в бесхозную канализационную сеть. Это выяснили специалисты МУП «КБУ», изучив документацию по объекту. Ранее они предположили, что сеть принадлежит компании бизнесмена Виктора Голубева, однако это оказалось ошибкой.
- Получив информацию о люках, мы посмотрели по документам и выяснили, что сеть не наша. По опубликованным фотографиям предположили, что сеть ведет к территории, обслуживаемой компаниями Голубева и решили, что хозяин он. Но на деле оказалось, что коммуникации были построены вместе с ТЦ «Орбита» и предназначались для его обслуживания. Застройщик выполнил подключение к системе коммуникаций и ушел, а собственник торгового центра уже не стал брать канализацию на баланс, хотя она работает и является частью городской системы Бердска. Получилось, что сети остались бесхозными и заговорили о них только когда там случилась авария. Сейчас идет процедура передачи их КБУ, но она еще в процессе, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в МУП «КБУ».
По словам источника, сегодня в Бердске остается некоторое количество систем коммуникаций, которые также не имеют официального хозяина. Значительная их часть относится к крупным предприятиям, в свое время прошедшим реорганизацию и снявшим их со своего баланса. В силу этого, к слову, на сегодняшний день они весьма изношены и требуют ремонта, что, в свою очередь, требует больших затрат на ремонт и обслуживание. Все это усугубляется отсутствием информации.
- Порой где-то случается авария, выезжают специалисты, и выясняется что объект бесхозный. Мы и сами до конца не знаем, сколько всего у нас под землей. Даже если предположить, что КБУ знает про большую часть коммуникаций, всегда остается процент, про который мы не знаем. И пока эта проблема не обозначит себя сама, сеть так и останется ничейной, - подчеркнул собеседник издания.
Почему треснул люк
Еще одной проблемой, помимо того что бесхозный люк оказался открыт, стало и его состояние. На фотографии видно, что крышка расколота надвое, причем сделана явно не из металла, как привычные канализационные люки. Проще говоря, даже если бы она была закрыта, в таком состоянии люк все еще оставался опасным для пешеходов.
К слову, в КБУ заявили, что такие люки не используют, и потому, увидев фото, сразу предположили, что сеть принадлежит кому-то из частных застройщиков. Однако опасения граждан тоже развеяли — при правильном использовании люк из композиционных материалов не менее надежен, чем привычный чугун. Просто в условиях отсутствия хозяина сложно соблюдать все нюансы эксплуатации.
- Крышки из композиционных материалов используют, прежде всего, как антивандальное средство, чтобы их не воровали и не сдавали во вторчермет. Они прочные и долговечные. Но если вес человека они выдержат без проблем, то вес автомобиля уже нет. Поэтому их запрещено использовать в люках, расположенных на проезжей части. Только на тротуарах или на газонах. Но в реалиях нашей плотной застройки иногда водители выезжают с дороги и попадают колесами на эти люки, отчего они лопаются. Судя по фотографии конкретно этого люка — по нему точно проехалась машина, - подчеркнули в КБУ.
Между тем, по сообщениям читателей «Курьер. Среда. Бердск» в городе есть и другие места с открытыми люками. Одно из таких мест — тротуар на улице Лунной, возле школы № 11. Впрочем, сотрудники школы в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» информацию об открытых люках не подтвердили. В МУП «КБУ» жителям города посоветовали сообщать обо всех случаях открытых люков в диспетчерскую предприятия. Ведь своевременная реакция может спасти от возможной трагедии.