После выступления Манижы на "Евровидении-2021" жюри от Украины потребовало изменить правила конкурса

Член жюри конкурса "Евровидение-2021" от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила песенного мероприятия, которые разрешают Украине и России оценивать друг друга.
Как сообщает РИА Новости, Кондратюк сказал, что для него в любом соревновании Россия должна быть на последнем месте. Он отметил, что считает аморальным оценивать кого-либо из "страны-агрессора".
- По поводу оценки участницы из России. Как по мне, оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины, - добавил Игорь Кондратюк.
Во время "Евровидения-2021" жюри России и Украины не голосовало за участников из соседней страны, а зрители голосовали.
Россию на конкурсе представляла Манижа с песней Russian Woman. Она заняла девятое месте благодаря 100 баллам от телезрителей и 104 баллам от жюри. Больше всего за Манижу проголосовали зрители Молдовы (12 баллов), Израиля, Латвии (10), Италии, Болгарии (7). Жюри Азербайджана поставили ей 12 баллов, 10 она получила от Франции, Португалии и Молдовы, а 8 очков ей достались от Нидерландов и Словении.