Когда высаживать огурцы в открытый грунт в мае и июне: при каких условиях и температуре?

В мае на территории России вероятность возвратных заморозков еще очень велика. Учитывая, что огурцы это достаточно теплолюбивая культура, то оптимальными сроками высадки выросшей рассады в открытый грунт или непосредственно семян огурцов является вторая половина мая и первая половина июня.
Для хорошей приживаемости и урожайности, температура окружающей среды при высадке огурцов не менее +18...+20 градусов. Почва тоже должна быть достаточно теплой: +15 градусов.
Перенос рассады в грунт стоит производить рано утром, после захода солнца либо в пасмурную погоду. Листья неокрепших огурцов еще не знакомы с ультрафиолетом от солнечных лучей, поэтому могут легко получить ожоги. Первое время рассаду притеняют.
Начинают высаживать рассаду и семена огурцов только при полной уверенности, что похолодания не будет. Обращайте внимание на ваши климатические особенности, а также на подходящие дни по лунному календарю.
Наиболее подходящие дни для высадки огурцов:
27 мая, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 26 июня
Самые неудачные дни для высадки огурцов:
24, 26, 29, 30 мая, 6-9, 14, 18, 19, 24, 27, 30 июня