Когда высаживать огурцы в открытый грунт в мае и июне: при каких условиях и температуре?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда высаживать огурцы в открытый грунт в мае и июне: при каких условиях и температуре?

6:20:385/24/2021Фото: pxhere
0

Начинают высаживать рассаду и семена огурцов только при полной уверенности, что похолодания не будет. Обращайте внимание на ваши климатические особенности, а также на подходящие дни по лунному календарю.

огурцы
Огурцы очень любят тепло

В мае на территории России вероятность возвратных заморозков еще очень велика. Учитывая, что огурцы это достаточно теплолюбивая культура, то оптимальными сроками высадки выросшей рассады в открытый грунт или непосредственно семян огурцов является вторая половина мая и первая половина июня.

Для хорошей приживаемости и урожайности, температура окружающей среды при высадке огурцов не менее +18...+20 градусов. Почва тоже должна быть достаточно теплой: +15 градусов.

Перенос рассады в грунт стоит производить рано утром, после захода солнца либо в пасмурную погоду. Листья неокрепших огурцов еще не знакомы с ультрафиолетом от солнечных лучей, поэтому могут легко получить ожоги. Первое время рассаду притеняют.

Начинают высаживать рассаду и семена огурцов только при полной уверенности, что похолодания не будет. Обращайте внимание на ваши климатические особенности, а также на подходящие дни по лунному календарю.

Наиболее подходящие дни для высадки огурцов:

27 мая, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 26 июня

Самые неудачные дни для высадки огурцов:

24, 26, 29, 30 мая, 6-9, 14, 18, 19, 24, 27, 30 июня

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачаогурцырассада огурцовкогда высаживать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы уже высадили огурчики?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бизнес-омбудсмен предложил снять с самозанятых ограничения по видам деятельности
    6:21:14 5/24/2021
    Бизнес-омбудсмен предложил снять с самозанятых ограничения по видам деятельности
    Когда высаживать огурцы в открытый грунт в мае и июне: при каких условиях и температуре?
    6:20:38 5/24/2021
    Когда высаживать огурцы в открытый грунт в мае и июне: при каких условиях и температуре?
    Суд отменил приговор выстрелившему в 13-летнюю девочку полицейскому: Могут добавить сексуальное домогательство
    6:08:53 5/24/2021
    Суд отменил приговор выстрелившему в 13-летнюю девочку полицейскому: Могут добавить сексуальное домогательство
    С ветерком прокатила мужа на капоте разъяренная жена в Санкт-Петербурге. Смотрите видео
    5:28:51 5/24/2021
    С ветерком прокатила мужа на капоте разъяренная жена в Санкт-Петербурге. Смотрите видео
    Прямая трансляция полного лунного затмения 26 мая 2021 года в 13.00 по Москве: смотрите затмение Суперлуны в России
    5:20:42 5/24/2021
    Прямая трансляция полного лунного затмения 26 мая 2021 года в 13.00 по Москве: смотрите затмение Суперлуны в России
    Жена депутата под Омском сняла порно со школьницами. Видео оказались в Сети
    5:17:59 5/24/2021
    Жена депутата под Омском сняла порно со школьницами. Видео оказались в Сети
    Турция готова разрешить въезд туристам России без тестов ПЦР
    5:05:52 5/24/2021
    Турция готова разрешить въезд туристам России без тестов ПЦР
    БердскКак согреют жителей Бердска после отключения котельной ТГК-1: О двух главных вариантах рассказал директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    5:04:05 5/24/2021
    Как согреют жителей Бердска после отключения котельной ТГК-1: О двух главных вариантах рассказал директор КБУ Анатолий Пронюшкин
    Пациентка 53 лет умерла от коронавируса за сутки на 24 мая в Новосибирской области
    4:56:21 5/24/2021
    Пациентка 53 лет умерла от коронавируса за сутки на 24 мая в Новосибирской области
    Даты ОГЭ-2021 в Москве: Около 100 000 школьников сдадут экзамен в мае
    4:47:37 5/24/2021
    Даты ОГЭ-2021 в Москве: Около 100 000 школьников сдадут экзамен в мае