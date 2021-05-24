В гаражах взорвалась на гранате компания друзей. СК завел дело
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В гаражах взорвалась на гранате компания друзей. СК завел дело

2:47:065/24/2021Фото: pixabay
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Три человека попали в больницу с серьезными травмами.

Взрыв гранаты в гараже унес жизнь 24-летнего парня
В минувшую субботу, 22 мая, в Ангарске произошло серьезное ЧП. В одном из гаражных кооперативов в 94 квартале города взорвалась граната. В результате взрыва погиб 24-летний парень. Как сообщили в  следственном отделе СК РФ по Иркутской области,  по предварительным данным, в одном из гаражей компания из четырех человек распивала спиртное. В процессе распивания горячительных напитков один из компании решил похвастаться приятелем гранатой, которая была у него при себе. Но мужчина не удержал ее и она взорвалась. В результате этого один человек погиб, а остальные получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в одну из городских больниц.
В настоящее время Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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