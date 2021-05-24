Прямая трансляция полного лунного затмения 26 мая 2021 года в 13.00 по Москве: смотрите затмение Суперлуны в России
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Прямая трансляция полного лунного затмения 26 мая 2021 года в 13.00 по Москве: смотрите затмение Суперлуны в России

5:20:425/24/2021Фото: pxhere
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По совокупности всех трех событий нас ждет невероятное полное затмение Суперлуны. Такое случается примерно 1 раз в несколько лет.

луна, космос
Полное лунное затмение будет одновременно с полнолунием

Невероятное сочетание интереснейших явлений в космосе случится в течение одного дня 26 мая текущего года. Можно будет увидеть Суперлуние и полное лунное затмение. Суперлунием называют нахождение Луны в ближайшей точке к Земле - перигее.

Это значит в совокупности, что нас ждет невероятное полное затмение Суперлуны. Такое случается примерно 1 раз в несколько лет, при том, что ежегодно происходит по 2 лунных и 2 солнечных затмения. Но они крайне редко бывают полными.

Луна достигнет своего пика развития - в 14.14 по времени Москвы, начало затмения - в 12.45, окончание - в 15.53. Своего пика затмение достигнет в 14.19 и продлится такое состояние Луны 14 с половиной минут. Все это произойдет под покровительством знака  Скорпиона.

На территории России наблюдать за редчайшим явлением смогут только те, кто живет на Дальнем Востоке. Для остальных регионов Луна будет скрыта за горизонтом.

Если вы никогда не видели воочию такое событие, не расстраивайтесь: интернет-ресурс timeanddate будет проводить прямую трансляцию, в ходе которой вы сможете в эфире прямой трансляции наблюдать за редким затмением 26 мая 2021 года. Время начала показа запланировано на 13.00 по московскому времени. Если желаете присоединиться к просмотру, перейдите в вышеуказанное время по этой ссылке.

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