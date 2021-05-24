Летние кафе в Москве проверят на коронавирус
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Летние кафе в Москве проверят на коронавирус

2:52:425/24/2021Фото: pixabay.com
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Всего с 15 марта по 15 мая Госинспекция по недвижимости провела более 3100 обследований летних кафе на предмет соблюдения требований к размещению.

В столице проводят проверки летних кафе

Количество нарушений при размещении летних кафе в столице в этом году по сравнению с 2019-м сократилось в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние пять лет количество включенных в городскую схему размещения кафе в столице выросло на 50 процентов: с 2131 в 2016 году до 3221 в 2021 году. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза: с 59 до 35. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений», — рассказал Владимир Ефимов.

В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сезон работы летних веранд был открыт в середине лета. В этом году монтаж конструкций разрешили с 15 марта, а открытие сезона летних кафе состоялось 1 апреля.

За размещением летних кафе в столице следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Владельцы привлекаются к административной ответственности в виде штрафов только в том случае, если размещение веранды нарушает требования безопасности и мешает пешеходам. При этом добросовестным предпринимателям город оказывает поддержку, предоставляя под размещение веранд земельные участки на безвозмездной основе.

Всего с 15 марта по 15 мая Госинспекция по недвижимости провела более 3100 обследований летних кафе на предмет соблюдения требований к размещению.

«Сотрудники ведомства выявили 35 нарушений, 16 из которых связаны с размещением сезонных веранд вне схемы и 19 — с превышением площади или размещением не в соответствии с проектом. Наибольшее количество нарушений в части размещения летних кафе — 23 — выявлено в Центральном административном округе, пять — в Северо-Восточном округе, четыре — на западе и три — на юге Москвы», — рассказал начальник Госинспекции по недвижимостиВладислав Овчинский.

Период и правила размещения сезонных летних кафе определены постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». В частности, веранды должны располагаться на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное кафе или ресторан. А также — на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, пяти метров от подземного перехода и 10 метров от остановок. Площадь открытого кафе не может превышать площадь стационарного предприятия. Если веранда располагается на земле или газоне, она должна стоять на технологическом настиле. Кроме того, веранды не должны мешать проходу пешеходов по тротуару.

Актуальными остаются и требования к обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции: наличие санитайзеров и средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.


Источник: mos.ru

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