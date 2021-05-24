Даты ОГЭ-2021 в Москве: Около 100 000 школьников сдадут экзамен в мае

Столичные девятиклассники начали сдавать выпускные экзамены. Они пройдут в период с 24 мая по 2 июля.
24 и 25 мая в рамках основного этапа проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) пройдет экзамен по русскому языку.
«В этом году итоговая аттестация в девятых классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. На участие в экзаменах зарегистрировано почти 95 тысяч девятиклассников», — отметила Оксана Карклина, руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы.
Участники с ограниченными возможностями здоровья могут по желанию пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой выбор. Также по их желанию экзамен может проводиться как в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), так и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГВЭ по всем учебным предметам по желанию участников может проходить в устной форме.
Проведение экзаменов в этом году разделили на два дня: 24 и 25 мая школьники сдадут русский язык, 27 и 28 мая — математику. Резервные дни для сдачи — 8, 16, 30 июня и 2 июля.
Результаты экзаменов по русскому языку, которые ребята пишут 24 и 25 мая, станут известны не позднее 4 и 5 июня соответственно. Их разместят в личном кабинете на портале mos.ru. Также узнать результаты можно в образовательной организации.
Для участников, пропустивших основные дни сдачи экзаменов, не завершивших их написание по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, предусмотрены резервные дни сдачи: 8 июня — экзамен по русскому языку, 16 июня — по математике. Также в дополнительные дни — 30 июня — русский язык и 2 июля — математика — смогут сдать экзамены участники, пропустившие по уважительной причине сдачу в основные даты и резервные дни или получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов.
Во всех пунктах проведения экзаменов обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: организуют нескольких входов в здание, а проход будет осуществляться строго по графику.
На входе участникам измерят температуру. Для соблюдения социальной дистанции в аудиториях сдавать экзамен будут не более восьми человек.
Ознакомиться с графиком экзаменов, примерными сроками публикации результатов и условиями подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-9 ОГЭ-ГВЭ / расписание экзаменов».
Источник: mos.ru