Мошка ест людей, скот, птиц и собак

Жителей сел Сурского района Ульяновской области атаковала черная таежная мошка. Местные говорят, что на улице невозможно находиться – мошка "выгрызает все под одеждой, места укусов опухают". Также умирает скот, собаки, птицы. Было направлено обращение в Роспотребнадзор.
Уточняется, что сотрудники Министерства природы области уже выехали на место. Предварительная причина атаки насекомых - отсутствие обработки мест их размножения.
На своей странице в Facebook о мошке написал ульяновский журналист Павел Половов:
- Вчера был в Сурском районе. По дороге мы читали сообщения про то, что чёрная таежная мошка атаковала села района. Что дохнут коровы, и люди прячутся по домам. Смеялись. Доехали. За какой-то час были изъедены ими. Прятались в машине, обмахивались ветками, пили таблетки-антидоты. Вечером-ночью ломило ногу. А потом ещё и чесалось. Кстати, кому интересно, почитайте про токсин этой мошки. При желании, умереть можно, - сообщает журналист.