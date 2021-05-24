Мошка ест людей, скот, птиц и собак
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мошка ест людей, скот, птиц и собак

2:55:185/24/2021Фото: Социальные сети
0

Жителей сел Сурского района Ульяновской области атаковала черная таежная мошка. Местные говорят, что на улице невозможно находиться – мошка "выгрызает все под одеждой, места укусов опухают".

Специалисты Министерства природы региона уже выехали на место

Жителей сел Сурского района Ульяновской области атаковала черная таежная мошка. Местные говорят, что на улице невозможно находиться – мошка "выгрызает все под одеждой, места укусов опухают". Также умирает скот, собаки, птицы. Было направлено обращение в Роспотребнадзор.

Уточняется, что сотрудники Министерства природы области уже выехали на место. Предварительная причина атаки насекомых - отсутствие обработки мест их размножения.

На своей странице в Facebook о мошке написал ульяновский журналист Павел Половов:

- Вчера был в Сурском районе. По дороге мы читали сообщения про то, что чёрная таежная мошка атаковала села района. Что дохнут коровы, и люди прячутся по домам. Смеялись. Доехали. За какой-то час были изъедены ими. Прятались в машине, обмахивались ветками, пили таблетки-антидоты. Вечером-ночью ломило ногу. А потом ещё и чесалось. Кстати, кому интересно, почитайте про токсин этой мошки. При желании, умереть можно, - сообщает журналист.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
роспотребнадзорульяновскукусымошка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сталкивались с мошкой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Мошка ест людей, скот, птиц и собак
    2:55:18 5/24/2021
    Мошка ест людей, скот, птиц и собак
    БердскНабор сотрудников в Бердске и Искитиме ведет компания «Форвард»
    2:54:58 5/24/2021
    Набор сотрудников в Бердске и Искитиме ведет компания «Форвард»
    Летние кафе в Москве проверят на коронавирус
    2:52:42 5/24/2021
    Летние кафе в Москве проверят на коронавирус
    В гаражах взорвалась на гранате компания друзей. СК завел дело
    2:47:06 5/24/2021
    В гаражах взорвалась на гранате компания друзей. СК завел дело
    Люлька с четырьмя строителями рухнула с высоты в Новосибирске
    2:37:54 5/24/2021
    Люлька с четырьмя строителями рухнула с высоты в Новосибирске
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 1 по 15 июня 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    2:20:18 5/24/2021
    Лунный календарь на зачатие мальчика с 1 по 15 июня 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    БердскНовая забава в Бердске: Дети на самокатах выезжают на дорогу перед носом автомобилей. Смотрите видео
    2:18:04 5/24/2021
    Новая забава в Бердске: Дети на самокатах выезжают на дорогу перед носом автомобилей. Смотрите видео
    Подросток вырыл себе подземное жилье после ссоры с матерью из-за пиджака
    1:57:01 5/24/2021
    Подросток вырыл себе подземное жилье после ссоры с матерью из-за пиджака
    Андрей Травников посмотрел фильм Эдуарда Петрова об уголовном деле против дорожников и предложил скандалить
    1:40:35 5/24/2021
    Андрей Травников посмотрел фильм Эдуарда Петрова об уголовном деле против дорожников и предложил скандалить
    Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии
    1:34:24 5/24/2021
    Медики удаляют глаза и носы заболевшим "черной плесенью" в Индии