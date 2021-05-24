Собственная ПЦР лаборатория появилась в ГКБ № 11 Новосибирска

Курьер передает контейнер с пробами в окно лаборатории. Для этого пришлось на улице пристроить крылечко. За окном – «красная зона» новой ПЦР-лаборатории больницы № 11. Войти внутрь можно только в полном защитном костюме: коронавирус считается особо опасной инфекцией.
Лабораторию оснастили на федеральные средства – деньги выделил резервный фонд Правительства РФ. Купили 16 единиц оборудования и запас расходных материалов – почти на 11 миллионов рублей, обучили четырех специалистов. Стационар больницы уже больше года работает в режиме распределительного центра: сюда поступают пациенты с подозрением на коронавирус. Это самый большой в регионе инфекционный госпиталь – на 642 койки.
Мазок берут у всех поступающих пациентов сразу, в приемном покое. До сих пор пробы отправляли на исследование в областную больницу. В нормативные сроки готовности теста – 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию – укладывались с запасом, большинство результатов были готовы в течение суток. Теперь, в собственной лаборатории, отрицательный результат получают всего через 4 часа, объясняет заведующая клинико-диагностической лабораторией больницы № 11 Татьяна Карпенко. «Наша больница является сортировочным госпиталем, и быстрая постановка диагноза очень важна. Чем быстрее мы выделим, тем быстрее произойдет сортировка по отделениям. Пациенты с отрицательными и положительными тестами лечатся на разных этажах».
Положительные тесты пока отправляют на контрольное исследование в Роспотребнадзор. Лаборатория только начала работать, чтобы получить статус референсной, необходимо, чтобы большинство результатов стабильно совпадали с контрольными. Тогда Роспотребнадзор разрешит работать полностью самостоятельно. «На сегодня у нас 100% подтверждение положительных результатов. Это значит, мы очень хорошо работаем», – с гордостью говорит Татьяна Карпенко.
Врач лаборатории Анастасия Кадкина показывает, как на экране монитора выглядит положительный результат это самая высокая кривая красного цвета среди множества графиков. Из биоматериала в «красной зоне» лаборатории выделяют чистую РНК вируса, для человека на этом этапе проба перестает быть опасной. Пробирки с РНК через шлюз передают в «зеленую зону», где в каждую лаборант добавляет реакционную смесь и отправляет планшет с пробирками в амплификатор – прибор, который за несколько циклов многократно увеличивает количество копий РНК вируса и позволяет его обнаружить. Конечно, если РНК изначально присутствует в пробе. Это и есть полимеразная цепная реакция. Все оборудование полностью автоматическое, что исключает возможность ошибки или человеческого фактора.
«Мощность лаборатории – 192 пробы в смену. Сейчас этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности и стационара, и поликлиники больницы, – отмечает главный врач Алексей Величко. – Если понадобится, будем работать и в две смены, и в выходные».
Всего в Новосибирской области в рамках борьбы с COVID-19 оснастили с нуля или дооснастили ПЦР-лаборатории 8 государственных медорганизаций: городской поликлиники № 1, горбольницы № 1, горбольницы № 2, больницы № 11, инфекционной больницы № 1, Новосибирского центра крови, облбольницы и детской больницы № 3.