За вашей пенсией следят 1800 сотрудников ПФР по Новосибирской области

22 мая исполнилось 30 лет со дня образования Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. За это время был пройден большой путь, произошло много перемен в пенсионном законодательстве, увеличилось количество функций, лежащих на плечах ПФР.
Сегодня Пенсионный фонд России предоставляет 29 государственных услуг и выполняет полный объем функций по реализации не только пенсионных прав граждан.
В настоящее время клиентами ПФР региона являются разные возрастные и социальные категории населения, вплоть до новорожденных. В системе персонифицированного учета ведется свыше 3 миллионов лицевых счетов граждан, обеспечиваются выплаты пенсий и иных выплат более 817 тысячам пенсионеров и более 222 тысячам федеральных льготников. В регионе свыше 221,5 тысячи владельцев материнского (семейного) капитала. Также Пенсионным фондом осуществляется еще целый ряд выплат.
К обычным функциям ПФР в 2020 году прибавились и новые – это реализация «детских» выплат по Указам Президента РФ, которые обеспечил Пенсионный фонд в период с апреля по декабрь. И с этой задачей специалисты ПФР нашего региона успешно справились, направив на «детские» выплаты в общей сложности 13,1 млрд. рублей.
На протяжении нескольких последних лет все большее внимание в работе органов ПФР уделяется популяризации госуслуг, получаемых гражданами, в электронном виде. Для дистанционного общения клиентов с Пенсионным фондом на сайте ведомства успешно функционируют 54 электронных сервиса, через которые можно получить услуги в удобное для себя время.
Однако, начиная с прошлого года, был сделан еще один очень важный шаг в предоставлении нашим клиентам государственных услуг: некоторые из них стали предоставляться в проактивном режиме, то есть без подачи заявлений (даже в электронном виде) и без визита в ПФР или МФЦ. Речь идет, например, о получении сертификатов на материнский капитал или оформлении СНИЛС на новорожденных. Специалисты ПФР самостоятельно оформляют данные документы в электронном виде. Эти документы поступают в Личный кабинет мамы, и приходить за ними уже не нужно.
Для предоставления ряда услуг все же требуется подача заявлений, но при этом их достаточно только подать в электронном виде, а все остальные сведения, необходимые для назначения или продления выплат специалисты собирают сами в рамках межведомственного взаимодействия. И работа в данном направлении постоянно совершенствуется.
Вся работа Отделения также сопровождается широкой разъяснительной работой, как через средства массовой информации, так и через социальные сети. Последние, в свою очередь, в настоящее время стали не только источником получения информации, но и общения с гражданами «напрямую», так как человек, задав волнующий его вопрос, может достаточно оперативно получить на него ответ. Продолжается информационная работа и непосредственно на встречах с трудовыми коллективами предприятий и организаций, сходах граждан, консультационных пунктах города и области.
Реализация всех задач, которые стоят перед ПФР, была бы невозможна без слаженного труда чуть более 1 800 сотрудников Отделения ПФР по Новосибирской области и территориальных органов ПФР. Впереди у нас новые планы и задачи, которые готовы решать специалисты ПФР с заботой и вниманием к каждому клиенту.