За вашей пенсией следят 1800 сотрудников ПФР по Новосибирской области
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За вашей пенсией следят 1800 сотрудников ПФР по Новосибирской области

3:06:465/24/2021Фото: pixabay.com
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22 мая исполнилось 30 лет со дня образования Отделения Пенсионного фонда РФ по области.

В настоящее время клиентами ПФР региона являются разные возрастные и социальные категории населения

22 мая исполнилось 30 лет со дня образования Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. За это время был пройден большой путь, произошло много перемен в пенсионном законодательстве, увеличилось количество функций, лежащих на плечах ПФР.

Сегодня Пенсионный фонд России предоставляет 29 государственных услуг и выполняет полный объем функций по реализации не только пенсионных прав граждан.

В настоящее время клиентами ПФР региона являются разные возрастные и социальные категории населения, вплоть до новорожденных. В системе персонифицированного учета ведется свыше 3 миллионов лицевых счетов граждан, обеспечиваются выплаты пенсий и иных выплат более 817 тысячам пенсионеров и более 222 тысячам федеральных льготников. В регионе свыше 221,5 тысячи владельцев материнского (семейного) капитала. Также Пенсионным фондом осуществляется еще целый ряд выплат.

К обычным функциям ПФР в 2020 году прибавились и новые – это реализация «детских» выплат по Указам Президента РФ, которые обеспечил Пенсионный фонд в период с апреля по декабрь. И с этой задачей специалисты ПФР нашего региона успешно справились, направив на «детские» выплаты в общей сложности 13,1 млрд. рублей.

На протяжении нескольких последних лет все большее внимание в работе органов ПФР уделяется популяризации госуслуг, получаемых гражданами, в электронном виде. Для дистанционного общения клиентов с Пенсионным фондом на сайте ведомства успешно функционируют 54 электронных сервиса, через которые можно получить услуги в удобное для себя время.

Однако, начиная с прошлого года, был сделан еще один очень важный шаг в предоставлении нашим клиентам государственных услуг: некоторые из них стали предоставляться в проактивном режиме, то есть без подачи заявлений (даже в электронном виде) и без визита в ПФР или МФЦ. Речь идет, например, о получении сертификатов на материнский капитал или оформлении СНИЛС на новорожденных. Специалисты ПФР самостоятельно оформляют данные документы в электронном виде. Эти документы поступают в Личный кабинет мамы, и приходить за ними уже не нужно.

Для предоставления ряда услуг все же требуется подача заявлений, но при этом их достаточно только подать в электронном виде, а все остальные сведения, необходимые для назначения или продления выплат специалисты собирают сами в рамках межведомственного взаимодействия. И работа в данном направлении постоянно совершенствуется.

Вся работа Отделения также сопровождается широкой разъяснительной работой, как через средства массовой информации, так и через социальные сети. Последние, в свою очередь, в настоящее время стали не только источником получения информации, но и общения с гражданами «напрямую», так как человек, задав волнующий его вопрос, может достаточно оперативно получить на него ответ. Продолжается информационная работа и непосредственно на встречах с трудовыми коллективами предприятий и организаций, сходах граждан, консультационных пунктах города и области.

Реализация всех задач, которые стоят перед ПФР, была бы невозможна без слаженного труда чуть более 1 800 сотрудников Отделения ПФР по Новосибирской области и территориальных органов ПФР. Впереди у нас новые планы и задачи, которые готовы решать специалисты ПФР с заботой и вниманием к каждому клиенту.

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