Бедным россиянам раздадут деньги на продукты

В торгово-промышленной палате (ТПП) России внесли предложение о назначении целевых выплат на покупку продуктов питания для граждан в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.
Это предложение озвучено в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Документ направлен председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину для рассмотрения.
- Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам, - говорится в документе.
В ряду таких мер указана поддержка граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, стоят на учете на бирже труда. Также это касается семей с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума, в которых есть дети.
В резолюции также указано, что еще одной мерой может быть "долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая".
При этом в ведомстве добавили, что административное регулирование цен "не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов".
- Временные результаты от установления предельных цен "сверху", нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", - сказано в резолюции.