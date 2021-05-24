Бедным россиянам раздадут деньги на продукты
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Бедным россиянам раздадут деньги на продукты

4:20:465/24/2021Фото: Pixabay.com
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В Торгово-промышленной палате отметили, что административное регулирование цен не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов.

Должны быть предусмотрены целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации

В торгово-промышленной палате (ТПП) России внесли предложение о назначении целевых выплат на покупку продуктов питания для граждан в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Это предложение озвучено в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Документ направлен председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину для рассмотрения.

- Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам, - говорится в документе.

В ряду таких мер указана поддержка граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, стоят на учете на бирже труда. Также это касается семей с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума, в которых есть дети.

В резолюции также указано, что еще одной мерой может быть "долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая".

При этом в ведомстве добавили, что административное регулирование цен "не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов".

- Временные результаты от установления предельных цен "сверху", нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", - сказано в резолюции.

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