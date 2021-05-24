Во второй декаде мая можно уже приступать к посадке свеклы, так как она более теплолюбивая, поэтому сажаем ее позднее моркови

Посадка свеклы в грунт не является очень сложным делом. С ней справится любой начинающий огородник. Она тоже довольно спокойно переносит заморозки, но менее к ним устойчива, нежели морковь. Морковь иногда сеют даже под снег, но со свеклой такой способ не пройдет.
Свекла может пережить возвратные заморозки только в случае, если это не совсем юные всходы.
Выращивают свеклу посадкой семян в грунт, или поступают хитрее - высеивают семена на рассаду. Так не придется прореживать частые всходы, потому что у свеклы в 1 семечке могут находиться по 2-3 зародыша. Их затем разделяют и высаживают на грядку.
Пока растет рассада в доме, заморозки минуют и спокойно можно ростки переносить в грунт. Они легко переносят разделение и пересадку, поэтому даже если вы продергиваете частые всходы на грядке - выдернутые ростки тоже можно посадить на грядку - они приживутся и тоже дадут урожай.
Выбирайте для посадки свеклы не только благоприятные температурные режимы, но и самые благоприятные дни по лунному календарю.
Хорошие дни для посадки
27, 29, 31 мая, 6, 7, 10, 15, 17, 22, 28, 30 июня
Плохие дни для посадки
28, 30 мая, 2, 8, 16, 19, 27, 29 июня