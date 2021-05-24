Жизнь инвалида детства на пенсию в 15 000 рублей: как ему помогают жители п. Новый в Бердске и как он хранит кресло в память о кошке Марине

Когда-то в газете была такая рубрика - “Письмо позвало в дорогу”. По условиям жанра корреспондент приезжал в небольшой город, где все друг друга знают с рождения, где все готовы помочь, где помнят, как ещё бабушка водила в хор Павлика, а сегодня Павел Николаевич седой солидный мужчина - директор школы.
Сегодня, 24 мая 2021 года, “Курьер. Среда. Бердск” письмо позвало в дорогу - в Новый поселок, район Бердска. Несколько кирпичных относительно старых домов в центре Нового поселка напомнили мне одесский квартал - жители с удовольствием показывают дорогу к нужному дому, при этом обязательно провожают до поворота, откуда прям видно нужный дом, в самом доме соседи знают всех по имени, подробно объясняют какой этаж и что обязательно дверь направо, и всё это с улыбкой и доброжелательно.
Ну а вот, собственно, и письмо:
Здравствуйте, уважаемая редакция вашей газеты. Опубликуйте, пожалуйста, мое письмо. Мне сейчас поселковые автоволонтеры покупают продукты. Соседи - жадины в долг до пенсии денег не дают. Я инвалид 2 группы с детства, пенсия у меня маленькая. У меня развалилась кровать, то есть диван полуторка для спальни. У меня провалилось кресло, но жалко выбрасывать - на нем спала моя любимая кошка Марина. Это кресло - память о кошке на всю оставшуюся жизнь. Уважаемые жители поселка Новый города Бердска, одолжите мне, пожалуйста, до пенсии 2000 рублей, 9 июня я с пенсии с вами рассчитаюсь. С уважением Евгений.
Сложно остаться безучастным, когда человек хранит кресло в память о кошке Марине и просит денег на хлеб, правда? Жизнь непростая, продукты дорожают, пенсия маленькая - нужно помочь, человек просит. 3000 рублей главного редактора, желание понять, чем мы ещё можем помочь - и вот он, дом, где живет Евгений.
Очень чистый тихий подъезд 4-хэтажки. Цветы в горшках на лестничной клетке, хорошие двери. На звонок дверь открывает мужчина невысокого роста, небритый, но сейчас это в порядке вещей, в помятой одежде. В квартире - катастрофа. Сложно описать натюрморт, иначе не скажешь, открывшийся взору. Везде, на полу, на столах, на диване - остатки продуктов: хлеб, батоны, раскрошенные, отломанные кусками, огрызки овощей, самая разнообразная засохшая и заплесневелая пища, набросанные покрывала, одежда, тряпки, всё вперемешку и чем-то залитые. Сразу скажу - Женя не пьёт и компании не собирает, живет тихо сам, смотрит телевизор, читает новости в интернете. Представьте себе приличную квартиру с нормальной мебелью, ковер на стене, хороший диван, кухонный гарнитур, чайник, мультиварка, хорошая посуда. Здесь жили что называется приличные люди. И вот случается беда - умирает бабушка в 2013 году, остается один Женя. Сейчас Евгению 48 лет. Он, вероятно, не умеет и не знает, как убирать в квартире, как приготовить еду. Всё делала бабушка. Постепенно квартира превратилась в свалку.
Что ж, рядом есть соседи.
- Я его жалею, приготовлю что, говорю бывало - “Женя, вот холодец сварила, поешь”. А он в ответ мне - “Вы сама ели? Вот от этого куска?” Я перестала и предлагать. Штаны ему зашивала, он порвал и ходил в дырявых. Мужчины они не умеют ничего сами, а он видите какой. В квартире у него вонь, и мне в квартиру идет запах, конечно. Вот так и живем. Я знала его бабушку, вот его и терплю в память о ней. Мы пытаемся ему помочь. А так это непросто жить с таким соседом. Мы с соседкой цветы посадили, а он как-то разозлился, выкинул тряпки из своей квартиры нам на цветы. Убрали сами, - рассказала соседка по лестничной клетке.
- Женя хитрый очень, своеобразный товарищ. Я денег ему не даю, столько передавал, у него пенсия больше моей. Мы с его бабушкой были друзьями, вот теперь всем подъездом его и терпим. Дома у него я раз был, ему бесполезно про уборку говорить. У него есть дальние родственники. Нанимали клининговую компанию, так те вернули деньги, сказали убирать не будем. Там не уберешь. Еду Жене и соседи дают, и в кафе на площади хозяин приказал поварам давать ему каждый день обед. Женя ходит и берет. Куда его. Он конфликтный, если попадет в дом инвалидов, ему там несладко будет. Он не глупый, он себе на уме. Мы это понимаем и терпим, - говорит сосед по подъезду.
- У Жени есть дальние родственники тут. Но он с ними поругался. Брат вроде приходил, заставлял убираться, а Женя его прогнал. Жена брата сначала ему еду носила. А Женя ей сказал, что она его отравить хочет. Ну кому это понравится, от него все и отвернулись,- рассказывает соседка по подъезду.
На площади возле кафе Rio местные жители Женю знают, знают, что хозяин кафе каждый день выдает Евгению обед.
- Жалко ему Евгения, приказал кормить персоналу бедолагу. Как тут быть, не отвернешься. Он же человек, надо помогать. А что с ним делать? Соседям, конечно, как жить рядом с помойкой в квартире, не знаем. Как и кому там убирать - наверное социальная служба должна ходить, он ведь просто одичал. Один, всего боится, насмотрелся телевизора. Мы чем можем помогаем, еду то ему всегда купим, как просит, - говорят мужчины.
Какой выход из сложившейся ситуации? У Евгения пенсия 15000 рублей, учитывая, что экономно тратить он не умеет, живет он голодно. Сразу скажу, что у квартиры есть собственник - родственник, не имеющий возможности ухаживать за Евгением в силу возраста и проживающий не в Новосибирской области. Евгений остался один на один с необходимостью принимать решения самому - и не смог. В принципе, такое может случится с каждым. “Не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума; Нет. Легче труд.” Со словами Пушкина согласны, наверное, все. Пока жители Нового поселка терпеливо живут рядом с проблемной квартирой, помогая Евгению по мелочам. 3 тысячи рублей редактора “Курьер. Среда. Бердск” позволят прожить ему неделю. Хозяин кафе Rio скромно спасает человека от голода. Можем ли мы помочь человеку?