Пациентка 53 лет умерла от коронавируса за сутки на 24 мая в Новосибирской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных за сутки на 24 мая. Уже известно, что вирус выявили у 69 новосибирцев, а выписались по выздоровлению за последние 24 часа лишь 25 пациентов. При этом за все время пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 42 817 случаев коронавируса, в том числе у 2 660 детей. Поправившихся от вируса 38 810 пациентов.
За последние 24 часа скончались еще четыре пациента. В числе умерших мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 53 года, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 849 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус и с подозрением на него госпитализированы 1 305 пациентов, в том числе 13 детей. В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 58 сибиряков. На ИВЛ находятся 8 пациентов.