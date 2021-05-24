За какие растения дачникам грозят штрафы? Рассказываем
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За какие растения дачникам грозят штрафы? Рассказываем

4:26:435/24/2021Фото: pixabay.com
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За распространение сорняков на участках россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Штрафы могут быть за сорняки на участке

Российские дачники могут получить штраф за заросшие сорняками участки сельхозназначения, сообщила юрист Анна Пономарева.

- Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения, — отметила Пономарева.

Юрист уточнила, что к сорнякам относятся такие растения, как тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.

За наличие сорняков на участке сельскохозяйственного назначения граждане могут получить предупреждение или штраф на сумму от 300 до 500 рублей. Тем дачникам, которые не убрали со своих участков растения, которые содержат наркотические или психотропные вещества, грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей.

Ранее глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев уточнил, что данные штрафы относятся исключительно к тем, чьи участки относятся к сельхозземлям.

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