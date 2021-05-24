Турция готова разрешить въезд туристам России без тестов ПЦР

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал о том, что страна может отменить ранее принятое постановление об обязательном тесте ПЦР при въезде. По его словам, уровень вакцинации в России является одним из важнейших критериев для возможности принятия такого решения, также среднесуточное число случаев заболеваемости коронавирусом сыграет свою роль.
«Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль», — сказал Эрсой.
Также министр заметил, что для возвращения на родину российские туристы смогут сдать ПЦР-тест прямо в отеле, у турецкого туристического бизнеса есть такая возможность. По закону россиянам, въезжающим из-за границы, необходимо сдать два ПЦР-теста в течении пяти суток, а результат отправить на портал госуслуг. До получения отрицательного результата необходимо соблюдать самоизоляцию.
В декабре 2020 года турецкие власти объявили, что для въезда в страну необходимо не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы сдать тест на коронавирус.
С 15 мая российские власти ограничили перелеты самолетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Для того, чтобы снять ограничения, российская сторона отправит несколько делегаций в Турцию для оценки ситуации, пишут РИА Новости.