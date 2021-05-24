С ветерком прокатила мужа на капоте разъяренная жена в Санкт-Петербурге. Смотрите видео
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С ветерком прокатила мужа на капоте разъяренная жена в Санкт-Петербурге. Смотрите видео

5:28:515/24/2021Фото: Кадр из видео в YouTube-канале «Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село»
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После неудачных попыток остановить машину с женщиной за рулем, мужчина влез на капот и проехал 8 километров.

8 километров на капоте проехал мужчина в Ленинградской области

23 мая несколько километров из Санкт-Петербурга в сторону области женщина везла на капоте мужчину. После склейки записей с камеры наблюдения получился фильм, рассказывающий о данной поездке, который опубликован в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте».

В начале ролика женщина садится за руль машины и начинает выезжать с парковки, в это время к автомобилю приближается мужчина, и после неудачных попыток остановить женщину, взбирается на капот. Несмотря на это, женщина продолжает ехать.

Камеры вели записи на протяжении поездки из Красного Села вплоть до Яльгелево, что в Ломоносовском районе. Зафиксированный путь составил не меньше восьми километров.

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