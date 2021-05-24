Бизнес-омбудсмен предложил снять с самозанятых ограничения по видам деятельности
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Бизнес-омбудсмен предложил снять с самозанятых ограничения по видам деятельности

6:21:145/24/2021Фото: pixabay.com
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Также им необходимо разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования, заявил Борис Титов.

Этот режим действует на всей территории России

Ограничения по видам деятельности для самозанятых россиян должны быть сняты, также им необходимо разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Соответствующие материалы подготовил к ежегодному докладу президенту бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

В настоящее время эта категория работников не может реализовать товары, которые подлежат обязательной маркировке, перепродавать товары. Они не имеют права заниматься медицинской деятельностью, перевозкой пассажиров и багажа легковым такси.

- Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год. Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы “обеления” рынка труда в России», — говорится в материалах к докладу.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян сказала, что самозанятые «заметно ущемлены в социальном плане, в частности у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования». Следовательно, они не защищены в случае временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска.

Режим самозанятых запускался в России как пилотный проект. С 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 1июля 2020 года этот режим введен во всех регионах страны.

Он предполагает, что граждане, которые платные услуги без привлечения наемных работников, вносят в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

В марте Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2 млн самозанятых. Каждый день этот статус получают более 5 тыс. человек.

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ограничениятитовсамозанятые
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