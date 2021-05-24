Суд отменил приговор выстрелившему в 13-летнюю девочку полицейскому: Могут добавить сексуальное домогательство
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Суд отменил приговор выстрелившему в 13-летнюю девочку полицейскому: Могут добавить сексуальное домогательство

6:08:535/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девочка рассказала, что 33-летний полицейский якобы домогался, но когда она ему отказала, то выстрелил ей в ногу. По словам очевидца, стрелявший был пьян.

Полицейского уволили из органов после возбуждения уголовного дела

Суд отменил приговор полицейскому, выстрелившему в девочку в Москве. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе Московского городского суда 24 мая.

Как сказано в сообщении, Московский горсуд отменил условный приговор полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в ногу из травматического пистолета 13-летней девочке.

Дело направлено на новое рассмотрение в другом составе суда. Полицейского отпустили под подписку о невыезде. С апелляционной жалобой на приговор в суд обратилась прокуратура.

«24 мая 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Симоновского суда Москвы от 4 марта 2021 года в отношении Князева И.П. Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. В отношении Князева избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении суда.

В марте 2021 года Симоновский районный суд Москвы приговорил Князева к трем годам условного срока, признав его виновным в хулиганстве с применением насилия. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ночь на 6 декабря 2020 года сотрудник полиции в свободное от службы время выстрелил в несовершеннолетнюю, у родителей которой он был в гостях. Пострадавшую госпитализировали. Девочка рассказала, что 33-летний полицейский якобы домогался, но когда она ему отказала, то выстрелил ей в ногу. По словам очевидца, стрелявший был пьян. При этом прибывший наряд полиции не стал задерживать Князева. В МВД проверяют информацию о домогательствах Князева к подростку.

Россияне составили петицию с требованием переквалифицировать обвинение Князеву, добавив насильственные действия сексуального характера. Обращение собрало более 100 тыс. подписей.

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