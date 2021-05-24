Стал известен пол третьего ребенка в семье футболиста Дмитрия Тарасова
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Стал известен пол третьего ребенка в семье футболиста Дмитрия Тарасова

7:34:185/24/2021Фото: kostenko.94
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На вечеринке, которую провели в семье Тарасовых, супруги объявили, кого родит Анастасия осенью 2021 года. В семье уже растут две девочки-погодки.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова появится наследник

Анастасия Костенко — супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова — только год назад стала мамой во второй раз, когда родила девочку Еву. Осенью семья Тарасовых уже станет многодетной.

Пол малыша объявили родителям на вечеринке — семья пополнится наследником. Появление мальчика ожидается к середине осени. Для Дмитрия Тарасова малыш станет четвертым ребенком , от их первого брака с Оксаной Пономаренко растет дочь Ангелина.

В браке с Анастасией у пары две девочки - погодки Милана и Ева. Анастасия находится на 15 неделе беременности, она переживала, что токсикоз испортит ей настроение, но, к счастью, он уже прошел.

«Скажу честно, мы впервые так долго не узнавали пол ребенка и до последнего не сдавали расширенную версию НИПТ. И на это было две причины. Первое — токсикоз. Почему-то не хотели отправлять меня на этот анализ раньше — только после первого скрининга. Второе — волнение. Третья погодка — это серьезно. Словом, мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке», — поделилась 27-летняя Анастасия в Instagram.

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