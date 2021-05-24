Вознесение Господне-2021: точная дата и традиции праздника

Всего в церковном календаре 12 больших праздников, и они именуются двунадесятыми. Вознесение входит в этот круг. Его дата привязана к Пасхе, поэтому ежегодно она сдвигается. В этом году он будет 10 июня.
Это всегда сороковой день от Воскресения Иисуса, и все эти дни он жил среди народа и своих апостолов. Он давал последние разъяснения своим ученикам о христианстве, чтобы они впоследствии сами могли проповедовать Слово Божие. Также он рассказывал о том, как нужно любить своего ближнего.
В последний день своей жизни на земле, Иисус собрал своих учеников на горе Елеон, пообещал им, что скоро к ним снизойдет Дух Святой, чтобы они могли и дальше нести знания о христианстве в другие страны и вознесся на небеса.
Традиции Вознесения
В этот праздник, как и в другие церковные праздники, верующему обязательно полагается попасть на праздничное Богослужение и помолиться вместе со всеми.
С этого дня не разрешается больше приветствовать друг друга словами Пасхи: "Христос Воскресе" и "Воистину Воскресе".
Этот день не является постным, поэтому на праздничный стол можно собрать любые любимые вами блюда.
Женщины в этот праздник пекут караваи и пироги с украшениями из лесенок, а также делают лесенки из теста по количеству всех членов семьи. Обряды с лесенками в этот день были самыми разнообразными. На них гадали насколько грешен человек и есть ли ему путь в небеса, а также какой месяц в году будет самым тяжелым.
Запреты на Вознесение
- отказывать в помощи просящим
- ругаться, ссориться и обижать кого-то
- работать в ущерб праздничной службе и молитве
- заниматься рукоделием
- стричься, подстригать ногти
- выносить мусор из дома после заката и плевать на землю