На уникальные операции и дорогие лекарства детям выделил 10 млрд рублей Мишустин

Правительство выделило более 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей, а также несовершеннолетних с редкими заболеваниями, сообщили 24 мая на сайте кабмина. Средства поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу Владимира Путина в январе 2021 года. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер Михаил Мишустин.
«Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей», – сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля.
Ранее правительство утвердило порядок помощи детям за счет в новь созданного фонда. В нем фиксируется, что средства можно направлять на оплату уникальных и дорогостоящих способов лечения, покупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.
Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", деньги эти цели поступают от повышенного до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год.