На уникальные операции и дорогие лекарства детям выделил 10 млрд рублей Мишустин
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На уникальные операции и дорогие лекарства детям выделил 10 млрд рублей Мишустин

6:38:435/24/2021Фото: government.ru
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Первый транш фонду "Куруг добра", созданному по указу президента, в таком же размере был направлен 12 февраля 2021 года.

человек
Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин

Правительство выделило более 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей, а также несовершеннолетних с редкими заболеваниями, сообщили 24 мая на сайте кабмина. Средства поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу Владимира Путина в январе 2021 года. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер Михаил Мишустин.

«Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей», – сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Первый транш фонду – 10 млрд рублей – был направлен 12 февраля.

Ранее правительство утвердило порядок помощи детям за счет в новь созданного фонда. В нем фиксируется, что средства можно направлять на оплату уникальных и дорогостоящих способов лечения, покупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.

Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", деньги эти цели поступают от повышенного до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год.

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