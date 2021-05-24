Магнитные бури в июне 2021 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание геоударов
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Магнитные бури в июне 2021 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание геоударов

9:20:355/24/2021Фото: pxhere
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Магнитные бури могут у всех проявляться по разному, но больше всего они беспокоят людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями, особенно с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем.

солнце
В июне будет несколько неблагоприятных дней

Предварительные прогнозы о неблагоприятных днях из-за повышенной солнечной активности, то есть о магнитных бурях, очень важно для тех людей, которые склонны к метеочувствительности.

На время ухудшения самочувствия метеозависимым не предоставляются листки нетрудоспособности, поскольку официально метеозависимость не является заболеванием, бури лишь обостряют имеющиеся проблемы в организме.

Заранее составленные расписания помогают лучше подготовиться к началу магнитных бурь. По крайней мере человек не будет застигнут врасплох.

Магнитные бури могут у всех проявляться по разному, но больше всего они беспокоят людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями, особенно с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем.

В июне 2021 года ожидается несколько неблагоприятных периодов:

10-11 июня, сила ударов составит 3-4 балла.

12-13 июня, сила ударов будет 3-4 балла.

15-17 июня, сила ударов будет 3-4 балла.

По сравнению с маем, эти бури можно назвать не слишком сильными, но недомогания в виде перепадов артериального давления и головной боли все равно будут сопровождать метеозависимых людей.

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