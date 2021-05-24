Магнитные бури в июне 2021 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание геоударов

Предварительные прогнозы о неблагоприятных днях из-за повышенной солнечной активности, то есть о магнитных бурях, очень важно для тех людей, которые склонны к метеочувствительности.
На время ухудшения самочувствия метеозависимым не предоставляются листки нетрудоспособности, поскольку официально метеозависимость не является заболеванием, бури лишь обостряют имеющиеся проблемы в организме.
Заранее составленные расписания помогают лучше подготовиться к началу магнитных бурь. По крайней мере человек не будет застигнут врасплох.
Магнитные бури могут у всех проявляться по разному, но больше всего они беспокоят людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями, особенно с проблемами сердечно-сосудистой и нервной систем.
В июне 2021 года ожидается несколько неблагоприятных периодов:
10-11 июня, сила ударов составит 3-4 балла.
12-13 июня, сила ударов будет 3-4 балла.
15-17 июня, сила ударов будет 3-4 балла.
По сравнению с маем, эти бури можно назвать не слишком сильными, но недомогания в виде перепадов артериального давления и головной боли все равно будут сопровождать метеозависимых людей.