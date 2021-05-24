Самые красивые имена для мальчиков в 2021 году: эти имена сделают вашего сына счастливым

Выбор имени будущего малыша, или уже родившегося, это всегда очень ответственно. Ведь имя. как известно, дарит своему носителю определенные черты характера, что влияет на его будущую жизнь и судьбу.
Как же страшно ошибиться, ведь имя - это на всю жизнь. Это с ним ребенок вырастет, это именно оно даст свой особый отпечаток на его жизни. Помните о том, что необычность имени может негативно сказаться в нашем менталитете, оно может оказаться несозвучным с отчеством, или наделить ребенка непонятными чертами характера.
Перечислим вам самые счастливые имена, которыми называют малышей мальчиков в 2021 году, в зависимости от сезона их рождения.
Зимамальчики, рожденные в самый холодный период года, наделены сильным и волевым характером, среди них часто встречаются настоящие лидеры. Их слабыми сторонами являются гордыня и сильная подверженность эмоциям.
Александр, Аркадий, Арсений, Артур, Валентин, Виктор, Виталий, Владимир, Герман, Григорий, Давид, Даниил, Евгений, Егор, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Климент, Лука, Макар, Максим, Михаил, Наум, Никита, Николай, Олег, Павел, Пётр, Роман, Тимофей, Юрий.
ВеснаСамые трудолюбивые смелые и волевые мальчики рождаются весной. Они могут быть очень упрямыми. Их отрицательных качеств характера могут быть обидчивость, мнительность и эгоизм. Смягчить эти качества помогут такие имена:
Александр, Алексей, Анатолий, Антип, Антон, Аркадий, Артём, Афанасий, Валентин, Василий, Виктор, Виталий, Вячеслав, Георгий, Глеб, Григорий, Данил, Денис, Егор, Захар, Иван, Илья, Кирилл, Константин, Лев, Леонид, Максим, Марк, Матвей, Модест, Мстислав, Никита, Николай, Павел, Пётр, Платон, Роман, Самсон, Тарас, Филипп, Юрий, Ярослав.
ЛетоЛетние мальчики это настоящие перфекционисты. Они очень порядочны и независимы. Их минусом характера станет нерешительность и неумение признавать свои ошибки. Исправить это помогут имена:
Август, Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, Антон, Арсений, Артём, Борис, Валерий, Владимир, Всеволод, Вячеслав, Геннадий, Георгий, Глеб, Денис, Дмитрий, Евгений, Егор, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Игорь, Кирилл, Климент, Константин, Леонид, Максим, Мирон, Михаил, Никита, Николай, Олег, Прохор, Родион, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Фёдор, Филипп, Ян.
ОсеньСамые практичные и умные сыновья рождаются осенью. Они упрямы, недоверчивы и коварны. Слишком амбициозны и педантичны. Все их сильные стороны характера могут стать резко минусами. если то выйдет за рамки. Сдерживать их будут такие имена:
Александр, Анатолий, Андрей, Арсений, Артём, Архип, Афанасий, Василий, Виктор, Владимир, Владислав, Геннадий, Георгий, Григорий, Денис, Дмитрий, Евгений, Захар, Иван, Игорь, Илья, Иннокентий, Кирилл, Константин, Максим, Максимилиан, Мартин, Михаил, Назар, Олег, Орест, Павел, Роман, Сергей, Степан, Тимофей, Фёдор, Филипп, Яков.
Помните также, что можно давать имена по святцам - по православному календарю в честь какого-то святого. Можно максимально близки имена посмотреть по дате рождения и дате празднования дня памяти святого. Считается, что так можно ребенку придать большей защиты от ангела хранителя.
Не рекомендуется называть детей в честь кого-то из родных или знакомых, потому что вы не можете точно знать, как жил этот человек. Часто их горести остаются в их душе и они никому об этом не рассказывают.