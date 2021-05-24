Статистика по коронавирусу обнадеживает на 24 мая 2021 в России
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Статистика по коронавирусу обнадеживает на 24 мая 2021 в России

8:01:045/24/2021Фото: Pixabay
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Больше пяти миллионов человек считаются заразившимися коронавирусом в России. Из них полностью выздоровели 4,6 миллиона.

В России за сутки 319 человек стали жертвами коронавируса

За последние 24 часа стало известно о 8406 человек, которые заразились коронавирусом. 20 мая в последний раз был зафиксирован показатель, превышающий 9 тысяч заразившихся за сутки. По сравнению с 23 мая, число положительных тестов ПЦР уменьшилось больше чем на 500.

В России число заразившихся коронавирусом человек еще вчера перевалило за 5 миллионов - с начала пандемии их стало 5 009 911. Полностью излечились 4,6 миллиона пациентов. Лидером по числу заболевших остается Москва — 2487 случаев, далее идет Санкт-Петербург — 851 и Подмосковье — 766. Ни одного случая заражения не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах.

319 пациентов скончались от COVID-19 за сутки, всего число смертельных исходов после заражения составило 118 801 человек с начала пандемии. В Москве зафиксировано 19 707 летальных исходов за все время, в Петербурге — 14 077, в Московской области — 6 077.

В данных оперативного штаба по коронавирусной инфекции учитываются те случаи, в которых коронавирус - основная причина смерти. По данным Росстата, с апреля 2020 по апрель 2021 года умерли не меньше 249 тысяч россиян. Дело в том, что ведомство считает число смертей от COVID-19 и тогда, когда коронавирус обнаруживался после смерти пациента.

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