Обманутым кладчикам лопнувшей финансовой пирамиды «Зенит» помогает фонд из Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обманутым кладчикам лопнувшей финансовой пирамиды «Зенит» помогает фонд из Бердска

9:47:285/24/2021Фото: ВЕСТИ Новосибирск
0

После долгих разбирательств и судов, которые длились не один год, были найдены следы хозяина финансовой пирамиды, в которую Валентина Ивановна в 2007 году отнесла 44 тысячи рублей.

35 тысяч рублей получит бердчанка в виде компенсации за потерю вклада размером в 44 тысячи рублей

В Новосибирске лопнул очередной финансовый проект. Кооператив под названием «Зенит» перестал существовать после окончания майских праздников.

Для вкладчиков отсутствие офиса стало полной неожиданностью. Перед тем, как закрыть последнее отделение компании "Зенит", были закрыты все его офисы в городе, кроме одного. Еще в 2020 году Центробанк признал действия кооператива неправомерными и дал указание прекратить принимать вклады от населения, чего организация не стала делать.

В настоящее время у офиса снята вывеска, вкладчики не могут найти людей, которым отдавали свои кровные, и стали обращаться в ОНФ — Общероссийский народный фронт  «За права заёмщиков».

Среди тех, кто пострадал от недобросовестных владельцев финансовых компаний - Валентина Гордеева. В Бердске много лет работает фонд помощи обманутых вкладчиков и акционеров. Он принимает документы на компенсацию вложенных в лопнувшие компании денег. Теперь и у Валентины Ивановны появился шанс на частичную компенсацию.

После долгих разбирательств и судов, которые длились не один год, были найдены следы хозяина финансовой пирамиды, в которую Валентина Ивановна в 2007 году отнесла 44 тысячи рублей. По словам пенсионерки мошенник "плавал где-то в океане". Компенсация, полагающаяся вкладчице, составит 35 тысяч рублей.

По закону только ветеранам войны и труженикам тыла могут выплатить до 250 тысяч рублей компенсации в случае наличия документов, подтверждающих обман, об этом рассказала Антонина Далюк, руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров в Бердске.

У «Зенита» не будет возможности получить компенсацию, потому что перед закрытием офиса их убедили перевести деньги в другой кооператив, зарегистрированный в Ульяновске, пишут ВЕСТИ Новосибирск.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгифинансовая пирамидапотерянные вкладыобманутые клиенты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы можете распознать финансовую пирамиду в начале ее работы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскОбманутым кладчикам лопнувшей финансовой пирамиды «Зенит» помогает фонд из Бердска
    9:47:28 5/24/2021
    Обманутым кладчикам лопнувшей финансовой пирамиды «Зенит» помогает фонд из Бердска
    Живодеры замучили до смерти щенков и повесили их на дереве
    9:26:23 5/24/2021
    Живодеры замучили до смерти щенков и повесили их на дереве
    Магнитные бури в июне 2021 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание геоударов
    9:20:35 5/24/2021
    Магнитные бури в июне 2021 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание геоударов
    Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год
    9:09:51 5/24/2021
    Доходы главы СКР по Новосибирской области упали почти на 1 млн рублей за 2020 год
    Шокирующие признания Лолиты: Она изменяла Цекало с бандитом
    8:49:36 5/24/2021
    Шокирующие признания Лолиты: Она изменяла Цекало с бандитом
    Волнующие открытки с окончанием школы на 25 мая: поздравления на Последний звонок
    8:43:50 5/24/2021
    Волнующие открытки с окончанием школы на 25 мая: поздравления на Последний звонок
    БердскАгрессивное Обское море смывает Бердск: Сделают набережную или заложат высокие берега бутовым камнем?
    8:39:13 5/24/2021
    Агрессивное Обское море смывает Бердск: Сделают набережную или заложат высокие берега бутовым камнем?
    Вознесение Господне-2021: точная дата и традиции праздника
    8:20:09 5/24/2021
    Вознесение Господне-2021: точная дата и традиции праздника
    Статистика по коронавирусу обнадеживает на 24 мая 2021 в России
    8:01:04 5/24/2021
    Статистика по коронавирусу обнадеживает на 24 мая 2021 в России
    Стал известен пол третьего ребенка в семье футболиста Дмитрия Тарасова
    7:34:18 5/24/2021
    Стал известен пол третьего ребенка в семье футболиста Дмитрия Тарасова