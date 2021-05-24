Обманутым кладчикам лопнувшей финансовой пирамиды «Зенит» помогает фонд из Бердска

В Новосибирске лопнул очередной финансовый проект. Кооператив под названием «Зенит» перестал существовать после окончания майских праздников.
Для вкладчиков отсутствие офиса стало полной неожиданностью. Перед тем, как закрыть последнее отделение компании "Зенит", были закрыты все его офисы в городе, кроме одного. Еще в 2020 году Центробанк признал действия кооператива неправомерными и дал указание прекратить принимать вклады от населения, чего организация не стала делать.
В настоящее время у офиса снята вывеска, вкладчики не могут найти людей, которым отдавали свои кровные, и стали обращаться в ОНФ — Общероссийский народный фронт «За права заёмщиков».
Среди тех, кто пострадал от недобросовестных владельцев финансовых компаний - Валентина Гордеева. В Бердске много лет работает фонд помощи обманутых вкладчиков и акционеров. Он принимает документы на компенсацию вложенных в лопнувшие компании денег. Теперь и у Валентины Ивановны появился шанс на частичную компенсацию.
После долгих разбирательств и судов, которые длились не один год, были найдены следы хозяина финансовой пирамиды, в которую Валентина Ивановна в 2007 году отнесла 44 тысячи рублей. По словам пенсионерки мошенник "плавал где-то в океане". Компенсация, полагающаяся вкладчице, составит 35 тысяч рублей.
По закону только ветеранам войны и труженикам тыла могут выплатить до 250 тысяч рублей компенсации в случае наличия документов, подтверждающих обман, об этом рассказала Антонина Далюк, руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров в Бердске.
У «Зенита» не будет возможности получить компенсацию, потому что перед закрытием офиса их убедили перевести деньги в другой кооператив, зарегистрированный в Ульяновске, пишут ВЕСТИ Новосибирск.