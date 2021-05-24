Живодеры замучили до смерти щенков и повесили их на дереве

Полицейские Владивостока начали проверку по факту жестокого обращения с животными.
После того, как в течении нескольких дней подряд жители города видели замученных кем-то до смерти и повешенных на дереве бездомных щенков, люди обратились в полицию.
Последней каплей для жителей улицы Западной стало появление третьего повешенного трупа щенка на одном и том же дереве.
Сотрудник управления МВД по Приморскому краю рассказал, что по факту жестоких убийств собак начата проверка. После осмотра места происшествия будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Полицейские разыскивают живодеров.