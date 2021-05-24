Литва закрыла небо самолетам, пролетающим над Белоруссией. ЕС хочет запретить посадку «Белавиа» в своих аэропортах

Литва запретила авиакомпаниям пролетать над территорией Белорусси во время полета в ее сторону. С 25 мая действует данное распоряжение, принятое после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, за которой последовало задержание создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
"Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам", — пояснил министр транспорта республики Марюс Скуодис.
По поручению главы Минтранса Литвы информация должна быть донесена до всех пилотов воздушных судов, совершающих рейсы в страну или из нее.
Лидеры стран Евросоюза изучают возможность введения различных санкций в ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, которую Брюссель назвал «угоном». Об этом пишет Financial Times. Рассматривают такие варианты, как запрет на посадку самолетов белорусской «Белавиа» в аэропортах ЕС, объявление воздушного пространства Белоруссии небезопасным, расширение запретов на путешествия и заморозка активов, которые и так введены против десятков белорусских чиновников из-за нарушения прав человека.
Однако эти опции приведут к увеличению затрат для европейских компаний, отметил он. По словам собеседника Bloomberg, новые меры дополнят пакет санкций, над которым Брюссель уже работал и который планировал представить в следующем месяце.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 мая самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о его минировании. Самолет сопровождался истребителем МиГ-29 ВВС Белоруссии.
После приземления на белорусскую территорию, с борта были сняты и задержаны Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
Создателю NEXTA грозит до 15 лет тюрьмы за "создание экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов". Взрывного устройство на борту самолета обнаружено не было, пишет "Интерфакс".