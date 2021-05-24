Кто такой Гном Гномыч?
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Кто такой Гном Гномыч?

10:45:315/24/2021,Мария РодченковаФото: https://www.instagram.com/gnomgnomych/
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По одной из версий, прозвище Гном Гномыч появилось из-за того, что мальчик родился маленьким и имел небольшой вес.

Александр Плющенко, как и его отец, решил заниматься фигурным катанием, поэтому с раннего возраста усердно тренируется и уже одержал несколько побед

В последнее время в прессе активно обсуждают Гном Гномыча, у которого в Инстаграм уже более 800 тысяч подписчиков, несмотря на то, что ребенку только 8 лет. О том, кто это такой - в нашем материале.

Настоящее имя Гном Гномыча - Александр Плющенко, он был рожден в семье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Для пары это первый общий ребенок. Он родился в начале января 2013 года. Звездные родители стали приобщать мальчика к светской жизни с раннего детства, а также завели ему профиль в Инстаграм, который обрел популярность.

По словам родителей Гном Гномыча, он уже самостоятельно зарабатывает более 10 млн рублей в месяц за счет рекламных контрактов, участия в телешоу и модных показах, сотрудничества с зарубежными модельными агентствами. Один из успехов Плющенко-младшего - обложка американского журнала, на которой еще никогда не появлялись дети из России. Также он снимался для многих глянцевых российских изданий. Мальчик принял участие в съемках клипа Филиппа Киркорова наравне с другими звездами российского шоу-бизнеса, появился в популярном телешоу на японском телевидении.

Александр Плющенко, как и его отец, решил заниматься фигурным катанием, поэтому с раннего возраста усердно тренируется и уже одержал несколько побед. Буквально на днях ребенок выиграл турнир по фигурному катанию, который проходил в Москве. Ранее Гном Гномыч принимал участие в нескольких ледовых шоу. Сейчас ребенок тренируется в школе фигурного катания своего отца. Как отметила Рудковская, тренировки юного фигуриста заканчиваются только в 5 часов вечера, поэтому у него не хватает времени, чтобы ходить в обычную школу - он обучается на дому с репетитором.

В 2020 году вокруг мальчика разгорелся скандал. В одном из российских журналов появилась информация, согласно которой врач-дефектолог обнаружил у Гном Гномыча психическое расстройство - синдром Аспергера. Это заболевание отличается трудностями в социализации, расстройством развития. После публикации родители мальчика подали в суд на журнал за публикацию оскорбительной информации. После этого Александр Плющенко проходил экспертизу у психиатра, который не выявил у него никаких расстройств. При этом сам Гном Гномыч обращался к главе государства с просьбой запретить оскорблять детей в СМИ.

По одной из версий, прозвище Гном Гномыч появилось из-за того, что мальчик родился маленьким и имел небольшой вес. Кто-то из родных сравнил его с гномом, так и получилось знаменитый псевдоним. Сам Саша не очень доволен, что его так называют.

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