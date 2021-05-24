Новый автобус №10 выйдет на дороги Бердска 1 июня 2021 года. Смотрите схему движения и расписание

Новый маршрут общественного транспорта запустят в Бердске. Об этом 24 мая сообщили в пресс-центре мэрии.
Чиновники обращают внимание на том, что с 1 июня 2021 года начнет работу новый муниципальный маршрут №10.
Он будет осуществлять регулярные перевозки по регулируемым тарифам по маршруту «Вокзал – микрорайон Юго-Восточный».
Уже появились график движения нового автобуса и схема маршрута. "Десятка" будет проходить по ул. Первомайской, поворачивать на ул Советскую и дальше двигаться по кладбищенской дороге.