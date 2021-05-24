Латвия высылает посла и всех дипломатов посольства Белоруссии в стране в ответ на требование Минска послу и всем сотрудникам диппредставительства республики покинуть Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис."Можем подтвердить, что посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД Белоруссии и ознакомлен с требованием белорусской стороны послу и всем сотрудникам посольства покинуть эту страну", - сказал он. "Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами", - отметил Бекерис.
Латвия высылает посла и всех дипломатов Белоруссии
11:14:075/24/2021
В МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов.
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