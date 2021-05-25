Когда сажать клубнику в мае и июне в 2021 году: подготовка семян к посадке
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Когда сажать клубнику в мае и июне в 2021 году: подготовка семян к посадке

4:00:115/25/2021Фото: pixabay.com
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Клубника содержит сахара, органические кислоты, витамин С, а по содержанию витамина В она превосходит все остальные плоды и ягоды. Кроме того, она опережает остальные фрукты и ягоды по содержанию витамина Е.

Высаживают рассаду клубники и весной, и летом, и осенью. Но лучше всего для этого подходит летняя пора

Клубника очень необычная культура, которая не встречается в диком виде. Клубника носит официальное название - земляника садовая, а в некоторых регионах ее называют викторией.

Ягода считается многолетним растением, которое можно выращивать в одном месте 4-5 лет.

Клубника содержит сахара, органические кислоты, витамин С, а по содержанию витамина В она превосходит все остальные плоды и ягоды. Кроме того, она опережает остальные фрукты и ягоды по содержанию витамина Е.

Высаживают рассаду клубники и весной, и летом, и осенью. Но лучше всего для этого подходит летняя пора. Поскольку растения успевают заложить цветковые почки, а также подготовиться к перезимовке, чтобы на следующий год дать урожай.

Развести ягодную культуру довольно просто. Для этого во второй половине лета, с 25 июля по 10 августа, необходимо посадить однолетние розетки с тремя молодыми, хорошо развитыми листочками и корешками длиной не менее пяти см. Корневая система у них расположена в основном на поверхности и занимает не больше 25 – 30 см глубины.

Для того, чтобы корни могли укрепиться, кустики садовой земляники нужно периодически окучивать. Чтобы получить как можно больше розеток от одного растения, следует удалить все цветоносы.

После посадки клубнику поливают специальными регуляторами роста. В результате чего, правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, который даст на следующее лето богатый урожай с первого плодоношения.

Стоит отметить, что высаживать клубнику необходимо на расстоянии 20 см между растениями и 60 см - между рядами.

МАЙ

Благоприятные дни лунного календаря для посадки клубники на май 2021

30 мая (20 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки клубники на май 2021

24 мая (14 -й лунный день), 26 мая (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки клубники на май 2021

25 мая (15 -й лунный день), 28 мая (18 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки клубники на май 2021

27 мая (17 -й лунный день), 29 мая (19 -й лунный день), 31 мая (21 -й лунный день)

ИЮНЬ

Благоприятные дни лунного календаря для посадки клубники на июнь 2021

3 июня (24 -й лунный день), 8 июня (29 -й лунный день), 17 июня (8 -й лунный день),
20 июня (11 -й лунный день), 21 июня (12 -й лунный день), 29 июня (20 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки клубники на июнь 2021

1 июня (22 -й лунный день), 5 июня (26 -й лунный день), 6 июня (27 -й лунный день),
7 июня (28 -й лунный день), 11 июня (2 -й лунный день), 22 июня (13 -й лунный день),
23 июня (14 -й лунный день), 25 июня (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки клубники на июнь 2021

10 июня (1 -й лунный день), 12 июня (3 -й лунный день), 18 июня (9 -й лунный день),
19 июня (10 -й лунный день), 24 июня (15 -й лунный день), 27 июня (18 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки клубники на июнь 2021

4 июня (25 -й лунный день), 9 июня (30 -й лунный день), 14 июня (5 -й лунный день),
16 июня (7 -й лунный день), 26 июня (17 -й лунный день), 28 июня (19 -й лунный день),
30 июня (21 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для посадки клубники на июнь 2021

2 июня (23 -й лунный день), 13 июня (4 -й лунный день), 15 июня (6 -й лунный день)

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