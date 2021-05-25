Полное лунное затмение 26 мая 2021: запреты дня и ритуалы для привлечения любви и денег
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Полное лунное затмение 26 мая 2021: запреты дня и ритуалы для привлечения любви и денег

2:00:145/25/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Затмение начнется в 12:44 по московскому времени. После этого откроется коридор затмений, который продлится до 10 июня.

Люди еще в древности верили, что лунное затмение или полнолунию напрямую влияют на судьбу человека

26 мая 2021 года состоится особое событие - не просто полнолуние, а суперлуние и лунное затмение. О том, что это за явление, важных ритуалах для привлечения богатства и любви - в нашем материале.

Суперлуние происходит тогда, когда полная луна наиболее сильно сближается с орбитой Земли. Из-за этого луна кажется очень большой и имеет багровый, темно-красный оттенок. Кроме этого, 26 мая произойдет и лунное затмение. В России его можно будет увидеть на территории Сибири и на Дальнем Востоке, а вот в центральной части страны придется использовать увеличительные приборы, чтобы хорошо все рассмотреть. Затмение начнется в 12:44 по московскому времени. После этого откроется коридор затмений, который продлится до 10 июня.

Люди еще в древности верили, что лунное затмение или полнолунию напрямую влияют на судьбу человека, поэтому проводили всевозможные обряды и ритуалы. Вера в магическую силу луны жива до сих пор. Так, по мнению некоторых астрологов, сочетание всех этих трех событий может сделать 26 мая самой опасной датой этого месяца. Затмение произойдет в знаке Стрельца, который считается символом мудрости и знаний, поэтому это время лучше всего уделить изучению нового. Кроме этого, период коридора затмений - время судьбоносных перемен, которое может очень сильно повлиять на жизнь человека. Из-за этого важно остановиться и взглянуть за жизнь со стороны, возможно откроется то, чего человек ранее не замечал.

В этот период лучше всего избегать ссор, конфликтов, алкоголя, провести его наиболее позитивно. 26 мая не рекомендуется работать на огороде, сажать рассаду, планировать дальние поездки или отправляться в путешествие, делать косметические процедуры, стричь и окрашивать волосы. Кроме этого, следует отложить важные сделки и не брать новые дела. Астрологи советуют провести день в размышлениях, одиночестве, можно проанализировать свою жизнь, строить планы, думать о позитивном. Это благоприятный день для примирения с людьми и добрых дел. Считается, что это принесет больше удачи. Также некоторые проводят особые ритуалы для привлечения благополучия, любви и денег. При этом важно, чтобы человек был с чистыми помыслами и без негатива, иначе, верят эзотерики, ритуалы могут только навредить.

Например, чтобы привлечь любовь, необходимо купить какую-либо вещь для будущего мужа. Это может быть майка, шорты, носки или что-то другое. В ночь, когда произойдет затмение, вещь необходимо положить под подушку и загадать встречу с мужчиной, можно даже попытаться представить ее. Считается, этот ритуал очень эффективен.

Для того, чтобы привлечь богатство, нужно на подоконник положить кошелек и пожелать увеличение достатка. При этом нужно представить как кошелек наполняется деньгами, как они к нему тянуться. Его нужно оставить под лунным светом на ночь. Если вы хотите освободиться от негатива, то необходимо на листке бумаги записать все ваши проблемы, то, что беспокоит больше всего, обиды, страхи и т.д. После этого нужно перечитать написанное, еще раз обдумать и сжечь лист, развеяв его пепел на улице.

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