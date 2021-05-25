День медицинского работника в 2021 году: точная дата, история и традиции праздника

Ежегодно праздник, посвященный всем, кто давал клятву Гиппократа, приходится на третье воскресенье июня. Об истории Дня медработника и его традициях - в нашем материале.
В 2021 году праздник состоится 20 июня. Появился он еще в СССР, когда в начале 80-х годов прошлого века его внесли в список памятных дат. Тогда профессия врача была очень престижной и такие специалисты высокого ценились. Отмечают этот праздник не только на территории России, но и в других странах ближнего зарубежья. День медицинского работника посвящен не только врачам, но и медсестрам, фельдшерам, санитарам и т.д. При этом у многих специальностей в медицине есть и свои отдельные даты. Например, 24 марта отмечают День фтизиатра - врача, который лечит больных с туберкулезом.
В этот день внимание обращено на сложность и жизненную необходимость профессии врача. Медики высоко ценились еще с древних времен, потому что именно они спасают человеческие жизни. В пандемию коронавируса к ним приковано еще больше внимания, потому что многие врачи погибли, сражаясь с новой болезнью.
В День медика всех причастных к профессии принято поздравлять. Многим дарят цветы, сладости, различные памятные сувениры и т.д. В медучреждениях нередко проводят соответствующие мероприятия, причем самых лучших врачей могут награждать грамотами и подарками. В России медиков чествуют и на государственном уровне, присваивая им медали и ордена. В этом году президент России уже подарил более двухсот подобных подарков и благодарственных писем врачам, которые боролись с коронавирусом. Самая высокая награда медику в России - “Заслуженный работник здравоохранения”. Ее присуждают за вклад в медицину. По традиции к врачам с поздравлениями обращаются глава государства, а также главы регионов, которые также могут поощрять работников здравоохранения дополнительными наградами и подарками.
День медицинского работника отмечают и в кругу семьи. Иногда простыми поздравлениями, а иногда - накрывают стол и дарят подарки. Главное в этот день - выразить уважение и сказать спасибо всем, кто причастен к системе здравоохранения, потому что профессия врача сложная и порой очень опасная.