С Последним звонком 25 мая: красочные картинки и поздравления для выпускников

Пролетели годы, как миг!
Вы учились все очень прилежно,
Теперь каждый из вас выпускник
И успех ждет вас дальше, конечно!
Пусть престижные ВУЗы для вас
Свои двери откроют радушно!
Вам лишь счастья желаю сейчас
И иметь в жизни все, что вам нужно!
Звенит звонок последний,
Прощаетесь со школой,
Пусть будет ваша жизнь
Счастливой и веселой.
Желаю вам удачи,
Побед, больших свершений,
Достойных лишь поступков,
Великих достижений.
Живет пусть в душах ваших
О школьной жизни память,
Высокие пусть цели
Всегда вперед вас манят.
Пусть звучит звонок последний,
Предвещая светлый путь.
Пожелаем, чтоб сумели
К счастью двери распахнуть!
Ни за что не забывайте
Вы своих учителей,
Чаще в школу забегайте,
На душе станет теплей!
Пожелаем вам успехов,
Много преданных друзей,
Море радости и смеха,
Ярких выпускных огней!
Запомните эти мгновенья,
Запомните милые лица,
Уж вместе не быть, к сожалению,
Со школой спешите проститься.
Желаем вам море эмоций,
Готовы вы к жизни бурлящей,
Сегодняшний день будет в прошлом,
А завтра придет настоящий!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru