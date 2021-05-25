С Последним звонком 25 мая: красочные картинки и поздравления для выпускников
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С Последним звонком 25 мая: красочные картинки и поздравления для выпускников

6:02:315/25/2021Фото: bipbap.ru
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Лучшие поздравления для выпускников школ на 25 мая - Последний звонок!

Последний звонок

Пролетели годы, как миг!
Вы учились все очень прилежно,
Теперь каждый из вас выпускник
И успех ждет вас дальше, конечно!

Пусть престижные ВУЗы для вас
Свои двери откроют радушно!
Вам лишь счастья желаю сейчас
И иметь в жизни все, что вам нужно!

Последний звонок

Звенит звонок последний,
Прощаетесь со школой,
Пусть будет ваша жизнь
Счастливой и веселой.

Желаю вам удачи,
Побед, больших свершений,
Достойных лишь поступков,
Великих достижений.

Живет пусть в душах ваших
О школьной жизни память,
Высокие пусть цели
Всегда вперед вас манят.

Последний звонок

Пусть звучит звонок последний,
Предвещая светлый путь.
Пожелаем, чтоб сумели
К счастью двери распахнуть!

Ни за что не забывайте
Вы своих учителей,
Чаще в школу забегайте,
На душе станет теплей!

Пожелаем вам успехов,
Много преданных друзей,
Море радости и смеха,
Ярких выпускных огней!

Последний звонок

Запомните эти мгновенья,
Запомните милые лица,
Уж вместе не быть, к сожалению,
Со школой спешите проститься.

Желаем вам море эмоций,
Готовы вы к жизни бурлящей,
Сегодняшний день будет в прошлом,
А завтра придет настоящий!

Последний звонок

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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