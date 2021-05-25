Веселые картинки на День филолога 25 мая и интересные поздравления в стихах

Желаем вам мы чистой речи,
Чтоб говорил по - человечьи
Великий русский наш народ!
И грамотней из года в год
Чтоб становились все вокруг.
Для этого филолог - друг,
Ты помоги нам! И в твой день
Тебя поздравить нам не лень!
Мы с днем филолога поздравить
Спешим сейчас вас, дорогая!
Мы вам желаем много счастья,
И, чтоб свой праздник отмечая,
Вы были сказочно прекрасны,
И телом, и большой душой,
Горел всегда чтоб взор ваш ясный,
И праздник чтобы был большой!
Желаем вам мы чистой речи,
Чтоб говорил по - человечьи
Великий русский наш народ!
И грамотней из года в год
Чтоб становились все вокруг.
Для этого филолог - друг,
Ты помоги нам! И в твой день
Тебя поздравить нам не лень!
Мы с днем филолога поздравить
Спешим сейчас вас, дорогая!
Мы вам желаем много счастья,
И, чтоб свой праздник отмечая,
Вы были сказочно прекрасны,
И телом, и большой душой,
Горел всегда чтоб взор ваш ясный,
И праздник чтобы был большой!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru