Веселые картинки на День филолога 25 мая и интересные поздравления в стихах
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Веселые картинки на День филолога 25 мая и интересные поздравления в стихах

12:35:385/25/2021Фото: bipbap.ru
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В России праздник отмечают вслед за Днем славянской письменности и культуры — 25 мая.

День филолога

Желаем вам мы чистой речи,
Чтоб говорил по - человечьи
Великий русский наш народ!
И грамотней из года в год
Чтоб становились все вокруг.
Для этого филолог - друг,
Ты помоги нам! И в твой день
Тебя поздравить нам не лень!

День филолога

Мы с днем филолога поздравить
Спешим сейчас вас, дорогая!
Мы вам желаем много счастья,
И, чтоб свой праздник отмечая,
Вы были сказочно прекрасны,
И телом, и большой душой,
Горел всегда чтоб взор ваш ясный,
И праздник чтобы был большой!

День филолога

Желаем вам мы чистой речи,
Чтоб говорил по - человечьи
Великий русский наш народ!
И грамотней из года в год
Чтоб становились все вокруг.
Для этого филолог - друг,
Ты помоги нам! И в твой день
Тебя поздравить нам не лень!

День филолога

Мы с днем филолога поздравить
Спешим сейчас вас, дорогая!
Мы вам желаем много счастья,
И, чтоб свой праздник отмечая,
Вы были сказочно прекрасны,
И телом, и большой душой,
Горел всегда чтоб взор ваш ясный,
И праздник чтобы был большой!

День филолога

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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