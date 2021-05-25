Погода 25 мая для жителей Бердска: +18 градусов и хмурое небо, почему сегодня можно защититься от сглаза

25 мая погода не преподнесет жителям Бердска неожиданных сюрпризов. По прогнозам метеорологов, горожан ожидает пасмурная погода, а также кратковременные осадки. Температура воздуха утром будет от 12 до 14 градусов выше нуля, а к обеду столбик термометра поднимется до +15-18 градусов по Цельсию. Ветер преимущественно будет дуть юго-западный, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.
По народному календарю 25 мая отмечается Епифанов день — в честь святителя Епифана Кипрского. Также 25 мая — день особого почтения рябины. К этому дереву обращаются люди и просят его сохранить дом от пожара, уберечь от всевозможных несчастий и дурного глаза.
Кроме того, еще одним из символов этого дня являются обыкновенные кувшинки. Раньше люди верили, что они также могут защитить от сглаза и некоторых болезней.
Кстати, если в этот день восход солнца будет ярко-красным, то лето будет сухим и с крупными пожарами.