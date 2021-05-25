С Днем филолога 25 мая: Интересные картинки и удивительные поздравления для СМС
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С Днем филолога 25 мая: Интересные картинки и удивительные поздравления для СМС

3:35:405/25/2021Фото: 100cards.ru
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День филолога – профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением и передачей знаний о речи и письменности.

День филолога

Вы умеете красиво говорить,
Речью правильною можете удивить,
Видно книг вы множество прочли,
И филологом не зря вас нарекли.
Праздничного настроения мы Вам желаем,
С днём филолога сердечно поздравляем,
Пусть Вам всегда во всём везёт,
Пускай удача непременно Вас найдёт.

День филолога

С толком, с чувством, с расстановкой говорите,
Красивой речью приятно многих удивите,
Глагол и существительное место своё знают,
Местоимение и предлог друг другу не мешают.
Сегодня день филолога, примите поздравленья,
Пусть в жизни будет много восхищений,
Пусть речь звучит у Вас, как ручеёк,
Пусть удача к Вам приходит каждый денёк.

День филолога

Филолог, ты, как всегда прав,
С тобою спорить бесполезно,
Интеллект и твой спокойный нрав,
Всегда приветствуем мы трезво.
Дай Бог, чтобы тебе работалось всегда легко,
Чтоб в жизни без проблем всё удавалось,
Чтоб солнышко светило ласково в окно,
Удача чтоб всегда тебя сопровождала.

День филолога

Профессия филолога так интересна,
Ведь мастерами слова называют вас не зря,
Чтобы в грамматике понятно всё было и известно,
Правила изучать нам добросовестно пришла пора.
С профессиональным праздником вас поздравляем,
Здоровья крепкого желаем и добра,
Пускай всегда вас ценят, уважают,
Пусть благосклонной будет к вам судьба.

День филолога

Культура слова в общенье так важна,
Филологами мы восхищаемся всегда,
В их речи слова заводят хоровод,
Слушая филолога, восхищается народ.
Пусть праздник Вам удачу принесёт,
Пускай в работе успех Вас ждёт,
Пускай мечта сбывается всегда,
Пусть ангел Вас хранит от бед и зла.

Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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