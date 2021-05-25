С Днем работников по пропаганде безопасности дорожного движения: Красивые картинки и поздравления на 25 мая

С Днем работника ГАИ
Мы вас поздравляем.
Счастья, радости, любви
Много вам желаем.
На дорогах будет пусть
Тихо и спокойно.
Повышений вам желаем
И зарплат достойных.
Работники инспекции дорожного движения!
Вы все, без исключения, достойны уважения.
Поменьше нарушителей, пусть помнят все про правила.
Желаю, чтоб везение вас в жизни не оставило.
Здоровья вам отменного, на службе повышения,
Счастливых дней и радостных, забыть про огорчения.
Поздравляю с Днём ГИБДД и желаю уверенности, стойкости, осмотрительности, решительности, настойчивости, смелости, внимательности и справедливости на своём посту. Пусть каждый день работы дарит массу положительных эмоций, пусть каждый миг жизни становится добрым и прекрасным. Желаю смело и ловко руководить движением на дорогах и движением удачи в жизни.
Пусть терпенья будет много.
Не сидите вы без дела.
Пусть не будет на дорогах
Погонь, аварий, беспредела.
Пусть никто не нарушает,
Знает твердо ПДД.
Много счастья вам желаем
В этот день ГИБДД.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru