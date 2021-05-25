С Днем работников по пропаганде безопасности дорожного движения: Красивые картинки и поздравления на 25 мая
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С Днем работников по пропаганде безопасности дорожного движения: Красивые картинки и поздравления на 25 мая

5:00:505/25/2021Фото: bonnycards.ru
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25 мая 1932 года был издан циркуляр ГУРКМ при СНК РСФСР № 36 «О мероприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопасности уличного движения».

День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

С Днем работника ГАИ
Мы вас поздравляем.
Счастья, радости, любви
Много вам желаем.

На дорогах будет пусть
Тихо и спокойно.
Повышений вам желаем
И зарплат достойных.

День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

Работники инспекции дорожного движения!
Вы все, без исключения, достойны уважения.
Поменьше нарушителей, пусть помнят все про правила.
Желаю, чтоб везение вас в жизни не оставило.
Здоровья вам отменного, на службе повышения,
Счастливых дней и радостных, забыть про огорчения.

День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

Поздравляю с Днём ГИБДД и желаю уверенности, стойкости, осмотрительности, решительности, настойчивости, смелости, внимательности и справедливости на своём посту. Пусть каждый день работы дарит массу положительных эмоций, пусть каждый миг жизни становится добрым и прекрасным. Желаю смело и ловко руководить движением на дорогах и движением удачи в жизни.

День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

Пусть терпенья будет много.
Не сидите вы без дела.
Пусть не будет на дорогах
Погонь, аварий, беспредела.

Пусть никто не нарушает,
Знает твердо ПДД.
Много счастья вам желаем
В этот день ГИБДД.

День работников по пропаганде безопасности дорожного движения

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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