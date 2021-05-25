Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 мая 2021 в России и мире

7:40:175/25/2021Фото: Pixabay
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 24 мая 2021 года.

полотенца
25 мая - День полотенца

• День сотворения мира
• День счастливого билетика
• День полотенца (Towel Day)
• Праздник свободы причёсок
• День филолога
• День Нерпёнка
• Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day)
• День памяти преподобного Дионисия Радонежского
• Международный день пропавших детей (International Missing Children Day)
• День «Пойте громче» (Sing Out Day)
• День Африки (African Freedom Day)
• День службы пропаганды безопасности дорожного движения
• День памяти в вымышленном Плоском мире (Glorious Twenty-Fifth of May)
• День гордости гиков (Geek Pride Day)
• День вина (National Wine Day) - США
• День клоуна (Clown`s Day) - Перу
• День бумажного пакета для еды (National Brown-Bag-It Day) - США
• День чечётки (National Tap Dance Day) - США
• День пропавших детей (National Missing Children`s Day) - США
• День города Ашхабад - Туркменистан
• День бухгалтера - Мексика
• День освобождения (Liberation and Resistance Day) - Ливан
• День майской революции (Revolution of May) - Аргентина
• Праздник святого Виллайброрда - Люксембург
• День африканского единства (African Unity Day) - Гана
• День независимости - Иордания
• День Джефферсона Дэвиса (Jefferson Davis Birthday) - США
• День Чукисаки (Chuquisaca Day) - Боливия
• Именины у Германа, Ермогена, Дионисия, Ивана, Семёна, Евдокии
• День Епифана (Рябиновка)

Важные события

996 в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.
1579 Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днём основания Донского казачества.
1731 открыто судоходство по Ладожскому каналу.
1779 в Москве открылось межевое училище, которое было названо в честь внука Екатерины II Константина. Константиновское межевое училище в дальнейшем получило статус института.
1865 в Одессе основан Новороссийский университет (ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова).
1936 на экраны Советского Союза вышла кинокомедия «Цирк».
1956 указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении с 1 июля 6-часового рабочего дня для рабочих и служащих в возрасте 16—18 лет.
1957 открыта крупнейшая в СССР гостиница — «Украина».
1990 Н. И. Рыжковым представлена программа перехода к «регулируемой рыночной экономике».
2003 мультипликационный фильм «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времён и народов. Об этом объявили устроители открывшегося в Токио «Мультипликационного фестиваля Лапута». Оргкомитет фестиваля обратился к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран мира с просьбой назвать лучших 20 мультфильмов.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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