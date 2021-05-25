Успение Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, смысл праздника и традиции

Успение Пресвятой Богородицы - это самый последний крупный двунадесятый праздник в православном церковном календаре. Отмечается он ежегодно в одну и ту же дату - 28 августа. Церковное новолетие отмечается 14 сентября. Поэтому церковный православный год начинается с Рождества Богородицы и заканчивается датой ее Успения.
Всю свою жизнь после распятия Иисуса Богородица провела в Иерусалиме, вместе с Его учениками, проповедуя слово Божие. Когда пришло время окончания ее жизни, к ней снова явился Архангел Гавриил, который возвестил ей о дате ее смерти. Он же сообщал ей весть о рождении Иисуса Христа.
Богородица была рада этой вести, поскольку ей было суждено встретиться с тем, кого она любила всем сердцем и больше жизни.
Богородица в это время жила в доме апостола Иоанна и ко дню ее смерти собрались вместе все апостолы, кроме Фомы. В их окружении ее и настигла кончина. Забрать ее душу и препроводить ее в рай явился сам Иисус Христос, апостолы были свидетелями случившегося.
Тело Богородицы апостолы решили похоронить в Гефсимании, рядом с Гробом Господним, с местом захоронения ее мужа Иосифа и ее родителей. Во время несения гроба Божией Матери несли светильники и пели псалмы, а один из иудейских священников, которого раздражало подобное поклонение, толкнул гроб и тут же лишился рук. Апостол Петр сказал ему: "Теперь ты видишь, что Иисус Христос истинный Бог?". Священнику стало стыдно, он покаялся и руки тут же срослись.
После похорон на третий день ко гробу Богородицы приехал апостол Фома. Он хотел тоже попрощаться с Божией Матерью. Гроб открыли, но тела там не оказалось. А в том же день Богородица явилась апостолам, парящей в небе в окружении ангелов и сообщила им о том, что нужно радоваться, потому что она теперь всегда будет с ними рядом.
Суть праздника и его название говорят нам о том, что смерти нет. Что любая привычная нам смерть, это "успение" - от слова "сон". Тело "уснуло", а душа будет жить вечно.
Иногда этот праздник именуют Малой Пасхой, поскольку Богородица также воскресла, "сон" ее был недолог.
Традиции Успения
В качестве подготовки к празднованию все православные выдерживают 14-дневный строгий пост. Изначально он устанавливался для тех, кто не мог поститься в Великий пост. Перед успением его "отрабатывали". Но позже пост стал обязательным для всех.
К этому дню заканчивался сбор урожая и в храмах было принято освящать первый испеченный хлеб из свежесобранного зерна. В народе день часто называли "обжинки".
Конечно, к празднику готовились заранее, наводя порядок в доме и во дворе. В сам праздник верующие обязательно шли в храмы на праздничное богослужение и молились.
На стол собирали самые вкусные блюда.
Как и в другой праздник, сегодня строго запрещалось ссориться и ругаться, говорить злые слова, совершать дурные поступки. Нельзя было работать в ущерб празднику.
Часто в этот праздник во дворах домов вывешивали икону Богородицы, чтобы ее взор был направлен на вход в дом - так считалось, что это избавит от болезней всех жителей дома и привлечет счастье и достаток.