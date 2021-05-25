В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
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В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП

12:37:255/25/2021Фото: «ЛизаАлерт»
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В Кемерово во время прочистки канализационных труб сантехник нашел части кожи и волос девушки.

Останки принадлежат пропавшей Ксении Птичкиной

В Кемерово в канализации были найдены частицы кожи и волос. Выяснилось, что найденные останки принадлежат пропавшей 20 мая Ксении П. Спустя время после исчезновения погибшая перестала выходить на связь, после чего была объявлена в розыск.

Уточняется, что девушка работала в областной администрации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после жуткой находки в канализации. В ходе расследования под подозрение попал ранее судимый друг убитой, который после допроса признался в содеянном. Мужчина рассказал, что расчленил тело и по кускам смыл в канализацию.

Причина расправы пока не известна. Преступника задержали и поместили в СИЗО.

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расследованиеубийствосотрудница администрации
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