Полное затмение Луны 26 мая 2021 года пройдет в день Полнолуния и Суперлуния: Не рискуйте и никому не раскрывайте планы в день активной Луны

Полное затмение Луны произойдет 26 мая 2021 года. Спутник Земли будет будет полностью скрыт под тенью Земли. Астрономы сообщают, что полная фаза затмения продлится всего 14,5 минут, времени на наблюдение за уникальным явлением отпущено совсем немного. Затмение произойдет с 12.45 до 15.53 по московскому времени. Полное затмение начнется в 14.12 московского времени, максимальное потемнение Луны ожидается в 14.19, время московское.
Большая часть людей, живущих в России, увидеть лунное затмение не сможет, так как будет дневное время. Но на Дальнем Востоке короткую полную фазу затмения посчастливится наблюдать в Хабаровском и Приморском краях, на Чукотке и на Камчатке.
Особенностью данного лунного затмения будет то, что 26 мая одновременно произойдут три значимых астрономических события — одновременно с полным затмением Луны нас ждет Полнолуние и Суперлуние.
Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли, пройдет точку перигея — это так называемое Суперлуние. А через несколько часов после прохождения точки перигея спутник Земли войдет в фазу полнолуния. Момент наступления Полнолуния придется на 15.14, время московское.
Как утверждают астрономы, это будет самая большая Луна в 2021 году, и это будет заметно при наблюдениях невооруженным глазом. Луна в конце мая 2021 года будет крупнее и ярче обычного — обязательно посмотрите на небо и полюбуйтесь видом спутника нашей Земли.
Из-за совмещения трех астрономических явлений — Полнолуния, Суперлуния и полного затмения Луны в один день, астрологи считают 26 мая 2021 года днем сильнейшей энергетики, очень опасным для человека. Люди становятся беспокойными и непредсказуемыми, в некоторых просыпаются опасные мысли и способность к рискованным действиям. Астрологи советуют быть настороже.
В этот день нельзя никому рассказывать о своих планах и графике передвижений, не стоит начинать новые дела. Лунное затмение, Полнолуние и Суперлуние значительно повышает активность Луны, опасность будет повсюду. Предательство, измена, обман - все это можно ждать от любого человека. 26 мая — это день аферистов, манипуляторов, не рискуйте и никому не верьте. Малейшая ваша слабость будет использована вам во вред.