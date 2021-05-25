Тхэквондисты из Нового поселка Бердска привезли медали с "Кубка России"-2021. Называем имена героев
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Тхэквондисты из Нового поселка Бердска привезли медали с "Кубка России"-2021. Называем имена героев

1:57:005/25/2021Фото: СК "Антей"
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Всего в турнире приняло участие 42 региона с разных уголков России, общее количество участников насчитывало более 1800.

Всего в турнире приняло участие 42 региона с разных уголков России

1-2 мая в Санкт-Петербурге прошли соревнования по Тхэквондо МФТ, которые включали в себя 3 турнира:
- Фестиваль цветных поясов для детей младшего возраста;
- Всероссийский турнир для юниоров, где у спортсменов была возможность выполнить норматив КМС;
- Кубок России, в котором у мужчин и женщин также представлялась возможность выполнить норматив мастера спорта России.

Организатором данного масштабного мероприятия выступила Федерация Тхэквондо МФТ Ленинградской области. Всего в турнире приняло участие 42 региона с разных уголков России, общее количество участников насчитывало более 1800.

6 спортсменов представляли спортивный клуб «Антей» из поселка «Новый», руководителем которого является Антон Новосёлов. Несмотря на очень серьезную конкуренцию, ребята смогли привезти медали из Санкт-Петербурга. Кочерга Данила, Новиков Михаил, Муштин Никита, Прус Арина, Петрова Степанида, Новосёлов Антон, завоевали бронзовые награды и стали призерами «Кубка России 2021» по тхэквондо МФТ. Поздравляем тренеров Новосёлова А.А., Муштину И.Н. и их спортсменов и желаем дальнейших успехов, роста и побед!

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