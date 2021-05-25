Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания

1:33:565/25/2021Фото: Pixabay.com
0

Роман Протасевич пояснил, что "продолжает сотрудничать со следствием".

Протасевич содержится в следственном изоляторе

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Накануне его задержали в аэропорту Минска.

Отметим, это издание признано в Белоруссии экстремистским.

- Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков <после президентских выборов> в Минске, - сказал блогер. Протасевич также добавил, что у него нет проблем со здоровьем.

- Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону", - заявил создатель канала.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале написала, что блогер находится в следственном изоляторе. Ранее поступали сообщения, что Протасевич испытывает проблемы со здоровьем и находится в больнице, он опровергла эти утверждения.

Напомним, что в октябре в прошлого года белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистским. В отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича заведено дело об организации массовых беспорядков, а также о возбуждении социальной вражды и розни. КГБ Белоруссии внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. Протасевичу вменяют статью 293 УК, срок по которой доходит до 15 лет.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
обвинениебелоруссияблогерМинскПротасевич
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите за ситуацией?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
    12:37:25 5/25/2021
    В канализации нашли части тела пропавшей чиновницы на Кузбассе. Подробности ЧП
    БердскВ Бердске всплеск коронавируса: Данные за сутки на 25 мая 2021
    12:22:47 5/25/2021
    В Бердске всплеск коронавируса: Данные за сутки на 25 мая 2021
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
    12:13:36 5/25/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 14.05 по 20.05.2021 в Бердске
    Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая
    12:01:44 5/25/2021
    Трехдневная мощнейшая магнитная буря обрушится вечером 25 мая 2021 года на землю: метеопаты ощутят геоудары 25, 26, 27 мая
    В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
    11:47:26 5/25/2021
    В России разрешила летать в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию
    БердскСильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
    11:28:40 5/25/2021
    Сильнейшая магнитная буря месяца ударит 25 мая 2021 года: жесткий геомагнитный шторм ожидает метеопатов
    Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням
    11:26:40 5/25/2021
    Расписание ЕГЭ в 2021 году: Полный список экзаменов по дням
    Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?
    11:22:18 5/25/2021
    Можно ли работать в огороде 25 мая на день Епифания и что нельзя надевать незамужним?
    Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных
    11:20:43 5/25/2021
    Авторские открытки с Днем филолога 25 мая и поздравления в прозе для самых умных
    БердскКогда последний день учатся школьники России и когда начнутся летние каникулы-2021, стало известно
    11:16:26 5/25/2021
    Когда последний день учатся школьники России и когда начнутся летние каникулы-2021, стало известно