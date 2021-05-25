Задержанный в Минске создатель NEXTA дает признательные показания

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает признательные показания. Накануне его задержали в аэропорту Минска.
Отметим, это издание признано в Белоруссии экстремистским.
- Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков <после президентских выборов> в Минске, - сказал блогер. Протасевич также добавил, что у него нет проблем со здоровьем.
- Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону", - заявил создатель канала.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале написала, что блогер находится в следственном изоляторе. Ранее поступали сообщения, что Протасевич испытывает проблемы со здоровьем и находится в больнице, он опровергла эти утверждения.
Напомним, что в октябре в прошлого года белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистским. В отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича заведено дело об организации массовых беспорядков, а также о возбуждении социальной вражды и розни. КГБ Белоруссии внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. Протасевичу вменяют статью 293 УК, срок по которой доходит до 15 лет.