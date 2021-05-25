Пособия в 10 000 и 5 650 рублей: Придет ли родителям SMS-оповещения, письмо на почту или портал Госуслуг о приеме заявлений в мае 2021

Уже с 1 июля текущего года одинокие родители, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет, начнут получать новое пособие. Его анонсировал президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.
Новую денежную выплату будут получать те родители, которые в одиночку воспитывают детей, и которым по суду присуждены алименты. Также выплаты назначат матерям или отцам-одиночкам, либо тем, у кого супруг умер или пропал без вести. При этом, сумма доходов не должна быть больше прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Как рассказал глава минтруда Антон Котяков, в среднем по России эта выплата будет составлять 5 650 рублей ежемесячно или 50% от прожиточного минимума. Также, по словам руководителя ведомства, пособие можно будет оформить через портал Госуслуг, не посещая органы социальной защиты. Отметим, что оповещения о назначении пособия также будут приходить в личный кабинет на портале. А если же ваш электронный почтовый ящик привязан к личному кабинету, то информация будет дублироваться и на почту.
Будут ли приходить сообщения о том, что заявления на выплату уже принимаются, пока неизвестно. Однако, если учитывать опыт прошлого года, когда в России запустили прием заявлений на пособия на детей с 3 до 7 лет, то можно сказать, что оповещения посредством SMS не будут поступать на номера телефонов родителей.
Если Также Антон Котяков отметил, что все нормативные документы еще не подготовлены, но в самое ближайшее время это будет сделано. На портале Госуслуг появится соответствующий раздел.
Отметим, что одинокие родители положительно оценили введение новых пособий. Особенно новые выплаты помогут тем родителям, которые не получают алименты в связи с тем, что второй родитель уклоняется от уплаты денежных средств на ребенка. Для них это будет хорошее подспорье для семейного бюджета. Кстати, размер этого пособия будет ежегодно индексироваться согласно индексации прожиточного минимума.
Глава государства рассказал еще о нескольких новых выплатах. Так, всем родителям школьников к началу нового учебного года перечислят единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Планируется, что эта выплата будет ежегодной. Кроме того, новые пособия будут получать и те женщины, которые встали на учет по беременности в ранние сроки.